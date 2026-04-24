Pogačar z močno ekipo proti Seixasu in Evenepoelu: Veselimo se izziva

Kolesarska ekipa UAE Emirates – XRG je potrdila, da bodo Tadeju Pogačarju v nedeljo do četrte zmage na spomeniku Liege–Bastogne–Liege pomagali Pavel Sivakov, Benoit Cosnefroy, Tim Wellens, Rune Herregodts, Vegard Stake Laengen in Domen Novak. Svetovnega prvaka čaka spopad s francoskim fenomenom Paulom Seixasom (Decathlon), pa tudi belgijskim asom Remcom Evenepoelom (Red Bull – BORA – hansgrohe). V pričakovanju epskega troboja se ljubiteljem kolesarstva po svetu že cedijo sline, spektakel se bo začel v nedeljo ob 10. uri.

V moštvu UAE Emirates letos nimajo pretirane sreče. Tadej Pogačar je sicer zmagal na uvodnih treh dirkah sezone, Strade Bianche, Milano – Sanremo in Dirko po Flandriji, nazadnje pa je izgubil spopad z Woutom van Aertom na dirki Pariz–Roubaix. Čeprav je kapetan ekipe očitno v odlični formi, so se težave lepile na njegove pomočnike.

"Tako hudo res ni bilo prav pogosto"

Tim Wellens se je po zlomu ključnice že vrnil v tekmovalni pogon. Foto: Guliverimage Na dirki Kuurne–Bruselj–Kuurne se je poškodoval Pogačarjev najpomembnejši pomočnik za klasične dirke Tim Wellens. Belgijec se je po zlomu ključnice že vrnil v pogon in formo stopnjeval na Barbantski puščici, dirki Amstel Gold in nazadnje v sredo na Valonski puščici. V nedeljo bo tako prekaljeni 34-letnik pomemben član ekipe, ki bo Pogačarju pomagala napasti četrto zmago v Liegu.

Jan Christen se je poškodoval pri padcu na Sanremu, bolezen pa je ustavila Joaa Almeido in Brandona McNultyja. V ekipi so se morali tako letos prilagajati, je v pogovoru za Wielerfliets priznal športni direktor Andrej Hauptman. "Tako hudo res ni bilo prav pogosto. Ni lahko, ampak ti v takšnih trenutkih ne preostane drugega, kot da ostaneš osredotočen in se boriš naprej," je povedal slovenski strokovnjak.

Vseeno izjemno močna podporna ekipa

Benoit Cosnefroy se je na Barbantski puščici in dirki Amstel Gold prebil na stopničke. Foto: Guliverimage Čeprav je na trenutke zaradi takšnih in drugačnih težav manjkala skoraj polovica ekipe, so se odlično izkazali tisti, ki so dobili priložnost. 30-letni Francoz Benoit Cosnefroy, ki je lani v UAE prestopil z Decathlona, je bil v zadnjem času izvrsten. Na Barbantski puščici in na dirki Amstel Gold se je prebil na oder za zmagovalce, na sredini Valonski puščici je bil četrti. Več kot zaslužil si je priložnost na Liege–Bastogne–Liege, pravi Hauptman. "Še vedno imamo kolesarje, sposobne dirkanja na najvišji ravni."

Cosnefroy, njegov rojak Pavel Sivakov, belgijski veteran Wellens in njegov mlajši rojak Rune Herregodts ob Norvežanu Vegardu Stakeju Laengnu ter vedno zanesljivem slovenskem pomočniku Domnu Novaku bodo v nedeljo Pogačarjeva podporna ekipa za napad na četrto zmago na spomeniku Liege–Bastogne–Liege. Glavna izzivalca svetovnega prvaka bosta mladi francoski zvezdnik Paul Seixas in belgijski as Remco Evenepoel. Kolesarski svet si obeta epski troboj.

Pogačar za zgodovino

Andrej Hauptman: "Želimo si dirkanja proti najboljšim. Smo šampionska ekipa in izziva se veselimo." Foto: Aleš Fevžer Veliko ljubiteljev kolesarstva pričakuje predvsem od komaj 19-letnega Seixasa. Nekateri upajo, da bo prav ta francoski fenomen resno izzval Pogačarja, večina strokovnjakov pa poudarja, da je Slovenec še vedno izrazit favorit. Pogačar bo v Liegu napadal četrto zmago (2021, 2024, 2025), tretjo zapored, z njo pa bi se včlanil v izjemno prestižen klub, v katerem so le nesmrtni Eddie Merckx (1971, 1972, 1973), belgijski pionir Leon Houa (1892, 1893, 1894) in Italijan Moreno Argentin (1985, 1986, 1987).

S četrto zmago bi Pogačar na večni lestvici ujel Argentina (še 1991) in Španca Alejandra Valverdeja (2006, 2008, 2015 in 2017), rekorder spomenika pa ostaja Merckx s petimi zmagami (še 1969 in 1975). Ob Pogačarju je med še aktivnimi kolesarji v klubu večkratnih zmagovalcev klasike še njegov nedeljski tekmec Evenepoel, ki je v Liegu slavil v letih 2022 in 2023. Slovenija ima na tej dirki štiri zmage, za prvo v zgodovini je leta 2020 poskrbel Primož Roglič.

Močne konkurence, na čelu s Seixasom in Evenepoelom, se v Pogačarjevi ekipi veselijo. Pozdravljajo jo z odprtimi rokami, pravi Hauptman. "Želimo si dirkanja proti najboljšim. Smo šampionska ekipa in izziva se veselimo."

