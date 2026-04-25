Za Remca ni dvoma, kdo je favorit: Pogačar zmaguje povsod, kjer štarta

Čeprav belgijski strokovnjak Johann Bruyneel na nedeljskem spomeniku Liege – Bastogne – Liege pričakuje dvoboj Tadeja Pogačarja in mladega Francoza Paula Seixasa, medtem ko svojemu rojaku Remcu Evenepoelu ne pripisuje resnejših možnosti v boju za zmago, se Evenepoel s tem ne strinja. Prepričan je, da bo imel Seixas na 260-kilometrski dirki težave, sam pa si želi čim dlje zdržati ob boku Pogačarju, katerega izpostavlja kot izrazitega favorita.

"Tudi če bi v sredo na Valonsku puščici dirkal Remco, bi Seixas vseeno zmagal. Evenepoel bi bil najbrž med najboljšimi tremi, ne verjamem pa, da bi premagal Seixasa," je bil v podcastu The Move odločen nekdanji profesionalni kolesar in dolgoletni športni direktor Johann Bruyneel. Na Valonski puščici Evenepoela ni bilo, osredotočil se je namreč na priprave na nedeljski spomenik Liege – Bastogne Liege.

Na tem bo zasedba veliko močnejša kot je bila v sredo, osrednji favoriti za zmago pa so Tadej Pogačar, Paul Seixas in Remco Evenepoel. Bruyneel sicer pričakuje dvoboj. "Pogačar je prvi favorit, drugi pa Seixas. Nekaj posebnega bo, če Paul zdrži s Tadejem na La Redoute, kjer Slovenec po navadi naredi razliko. Zanimivo bo videti, kaj bo naredil Seixas. Če mu uspe preživeti Redoute, je naslednji klanec La Roche-aux-Faucons, ki pa mu celo nekoliko bolj ustreza kot Pogačarju," razmišlja Bruyneel, a opozarja: "LBL pa je vendarle kolesarski spomenik s skoraj 260 kilometri dolžine, kar pa utegne biti težava za Seixasa."

"Pogačar zmaguje povsod, kjer štarta, razen na dirki Paris-Roubaix." Foto: Ana Kovač

Evenepoela torej Bruyneel v nedeljo ne vidi kot resnega kandidata v boju za zmago, a 26-letni belgijski as, zmagovalec nedeljske dirke Amstel Gold, razmišlja malce drugače. Pogačarju priznava vlogo glavnega favorita, kot najresnejšega konkurenta svetovnemu prvaku pa vidi sebe. "Upajmo, da bo ostalo čim dlje razburljivo. Pričakujem, da bom lahko zdržal dlje kot lani. Začenjam z več samozavesti in preprosto v boljši formi. A logično je, da je pred mano. Pogačar zmaguje povsod, kjer štarta, razen na dirki Paris-Roubaix. Torej je zasluženo glavni favorit povsod in tukaj ni nič drugače. Ampak Liege je ena mojih najljubših dirk, dirkal bom na zmago," je Evenepoel povedal za Sporzo.

"Ne bi nas smelo presenetiti, če se bo Seixas v zadnji uri mučil." Foto: Ana Kovač

Sam je LBL dobil dvakrat, v letih 2022 in 2023, Pogačar bo v nedeljo napadal že četrto zmago (po letih 2021, 2024 in 2025), tretjo zapored, kolesarski svet pa letos navdušuje 19-letni francoski fenomen Paul Seixas, ki pa bo na spomeniku LBL debitiral. Enako je bilo sicer v sredo, ko je prvič štartal na Valonski puščici in zmagal, a Liege je nekaj drugega, opozarja Evenepoel: "Tukaj sem že dvakrat zmagal, kar mi daje prednost. Seixas tukaj še nikoli ni kolesaril, star je komaj devetnajst let in dirka je dolga 260 kilometrov. S Tadejem imava že nekoliko več vzdržljivosti za tovrstno dirko."

Izjemno talentiranega Seixasa seveda nihče ne odpisuje že v naprej, tudi Evenepoel ne, a vendarle poudarja, da utegne biti naporen spomenik za najstnika vseeno nekoliko prehud zalogaj: "Ne bi nas smelo presenetiti, če se bo Seixas v zadnji uri mučil. Dirka dolga šest ur je nekaj drugega kot štiriurna. Ob vsem povedanem, pa je Paul zagotovo med prvimi petimi favorit za zmago."

