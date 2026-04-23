Francoski najstnik Paul Seixas iz dirke v dirko dokazuje, da je izjemen, izstopajoč kolesarski talent, katerega meje še niso odkrili niti v njegovi ekipi Decathlon. Po sredini zmagi na Valonski puščici se kolesarski svet že veseli nedelje, ko se bo Seixas na spomeniku Liege–Bastogne–Liege soočil s številko ena svetovnega kolesarstva, Tadejem Pogačarjem. Je 19-letni francoski up človek, ki lahko resno izzove svetovnega prvaka?

"To je noro vprašanje," je v sredo po veličastni zmagi na Valonski puščici nekoliko nejevoljno odgovoril Paul Seixas. "Govorimo o morda najboljšem kolesarju vseh časov in trenutno nisem na ravni, da bi ga lahko premagal," je še spoštljivo dodal o Tadeju Pogačarju.

Na Mur de Huy hitreje od Pogačarja

Kolesarska asa sta se letos že pomerila 7. marca na Strade Bianche. Tam je bil Seixas še edini, ki je po Pogačarjevem napadu kazal znake življenja in se boril do konca, s seboj je do cilja povlekel še Mehičana Isaaca del Tora, Pogačarjevega moštvenega kolega pri UAE Emirates, ki seveda v lovu na svojega kapetana ni želel sodelovati. Francoz je za zmagovitim Slovencem takrat zaostal minuto.

Kljub izjemno suvereni zmagi na Valonski puščici, ko je tekmece strl na sklepnem klancu Mur de Huy in na njem postavil celo tretji najboljši čas v zgodovini – z dvema minutama in 43 sekundami na večni lestvici zaostaja le za sorekorderjema Julianom Alaphilippom (leta 2021 je Mur de Huy premagal v 2:41) in Alejandrom Valverdejem, z 2:41 je klanec prevozil leta 2014 –, se zaveda, da bo Liege–Bastogne–Liege zanj veliko večji izziv. Pogačar je s šestim najboljšim časom v zgodovini (2:46) znameniti zid prevozil leta 2023.

V sredo je do prve zmage na Valonski puščici prišel z napadom na Mur de Huy. Foto: Ana Kovač

LBL je eden od petih kolesarskih spomenikov, dirka je veliko daljša (letos 259,5 kilometra) in zahtevnejša od puščice, za nameček pa bo tam tudi veliko hujša konkurenca. Ob najboljšem kolesarju sveta Pogačarju bo tam tudi belgijski as Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe). "To bo povsem drugačna dirka, ampak zagotovo se bom boril, da bi bil čim boljši. Danes je bilo videti, da sem v dobri formi," je 19-letnik povedal po sredini zmagi.

"Česa ne more narediti? Ne vem."

Na članski dirki LBL bo nastopil prvič v karieri, mladinsko dirko pa je že dobil leta 2024. Na drugi strani sta Pogačar s tremi zmagami (2021, 2024 in 2025) ter Evenepoel (2022 in 2023) že preizkušena šampiona zadnjega spomladanskega spomenika sezone. Seixasov športni direktor pri Decathlonu Julien Jurdie priznava, da nima pojma, kje so meje njegovega varovanca. "Česa ne more narediti? Ne vem," je povedal za Sporzo, a takoj dodal, da ga že zdaj lahko mirno prištevamo ob bok najboljšim: "Je velik šampion, kot sta Tadej Pogačar in Remco Evenepoel, lahko zmaguje tako na etapnih kot enodnevnih dirkah."

"Liege–Bastogne–Liege bo povsem drugačna dirka, ampak zagotovo se bom boril, da bom čim boljši." Foto: Ana Kovač

Prihodnost je za Seixasa svetla, še pravi Jurdie, ki je tako kot vsi francoski ljubitelji kolesarstva popolnoma navdušen nad velikim talentom – človekom, od katerega Francija pričakuje ogromno, tudi to, da bo v bližnji prihodnosti osvojil dirko vseh dirk, Tour de France. Na tej Francozi domačega šampiona čakajo že od leta 1985, ko je na Elizejskih poljanah slavil Bernard Hinault. A za zdaj 19-letni up, prihodnji rešitelj francoskega kolesarstva, še ni pod rezultatskim pritiskom. V Liege gre pač predvsem pokazati, česa je sposoben, in nabirati izkušnje.

