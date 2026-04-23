Do šest tisoč evrov za minipenzijo in razvoj lastnih idej

Če si mlad, naj bi šel naprej. Če si utrujen, stisneš zobe. Če dvomiš, si rečeš, da bo že minilo. Tempo je jasen: študij, služba, naslednji korak in potem še en in še en ... A vedno več mladih ugotavlja, da problem ni v tem, da ne bi želeli delati ali napredovati, temveč v tem, da si skoraj nikoli ne vzamejo časa, da bi se vprašali, ali sploh gredo v pravo smer.

Kaj pa, če bi lahko za trenutek imeli pavzo? Ne zato, da bi pobegnili, ampak da bi razmislili, poskusili nekaj novega ali celo začeli nekaj svojega. Prav to je ideja Štipenzije, ki jo predstavlja zavarovalnica Generali. Mladim omogoča, da si vzamejo tako imenovano minipenzijo in ta čas izkoristijo za tisto, kar jih zares vleče naprej.

Kaj sploh je Štipenzija?

Štipenzija ni nagrada. In ni dopust. Gre za premišljen premor, v katerem mladi dobijo čas, ki si ga lahko vzamejo le zase, da razmislijo o naslednjem koraku, razvijejo idejo ali se poglobijo v nekaj, za kar v vsakodnevnem tempu preprosto ni prostora.

Namesto da samo sledijo tempu, ki ga narekuje okolica, se lahko prvič zavestno vprašajo: kaj pa si jaz pravzaprav zares želim? In si nato vzamejo čas, da to tudi preizkusijo v praksi.

Štipenzija je zato veliko več kot le finančna pomoč. Je dovoljenje, da si za nekaj časa mladi lahko postavijo drugačna pravila. Da ustavijo avtomatizem vsakdana in začnejo graditi prihodnost po svoje.

Kaj vključuje Štipenzija? Do 6.000 evrov finančne podpore , ki omogoča minipenzijo.

, ki omogoča minipenzijo. Zavarovanja , ki ti v tem času zagotavljajo varnost in brezskrbnost.

, ki ti v tem času zagotavljajo varnost in brezskrbnost. Podporo zavarovalnega zastopnika, ki pomaga izbrati ustrezne rešitve.

Zakaj mladi danes sploh potrebujejo pavzo?

Od mladih se pogosto pričakuje, da bodo ves čas v gibanju. Da bodo izkoristili vsako priložnost, napredovali, gradili kariero in ob tem še vedeli, kaj si želijo. Pavza v takšnem ritmu hitro dobi negativen prizvok in velja za znak neodločnosti ali celo neuspeha.

A realnost je pogosto drugačna. Vedno več mladih ugotavlja, da na svoji življenjski poti nimajo prostora za razmislek. Čas za premislek o smeri, ki jo izbirajo, ali za ideje, ki bi jih želeli razviti, te pa se nato pogosto izgubijo v vsakodnevnih obveznostih.

Prav zato postaja ideja minipenzije vse bolj relevantna. Ne kot odmik od odgovornosti, temveč kot zavestna odločitev, da si posameznik vzame čas za razvoj, pa naj bo ta osebni ali profesionalni. Gre za priložnost, da se ustavi, preveri smer in nato naredi korak, ki je res njegov.

"Včasih je pavza najboljša naložba v prihodnost," poudarjajo pri zavarovalnici Generali.

Ne odlašajte s prijavo Prijave za drugi krog so odprte do 11. maja 2026.

Namenjene so mladim med 18. in 35. letom.

Ključna je ideja – kaj bi počeli v času minipenzije? Več informacij in prijava. Spremljanje projekta na družabnih omrežjih:

Ko pavza postane začetek: zgodba Pie Klančar

Za 30-letno Pio Klančar je bila odločitev za štipenzijo povezana z življenjsko prelomnico. Namesto da bi nadaljevala po ustaljeni poti, se je odločila, da si vzame čas in poskusi nekaj povsem svojega.

Njena ideja? Razvoj trajnostnih ambientalnih svetil iz biorazgradljivih materialov. Projekt, ki združuje ustvarjalnost, trajnost in tehnologijo, a hkrati zahteva tudi znanja, ki jih do takrat še ni imela.

Prav zato se je Pia odločila, da bo štipenzijo namenila učenju 3D-modeliranja, nakupu lastnega 3D-tiskalnika in razvoju prvega delujočega prototipa svetilke. Gre za vstop v zanjo povsem nov tehnični svet, v katerem brez podpore ta korak ne bi bil tako enostaven.

Štipenzija ji pri tem omogoča nekaj ključnega: čas za učenje, eksperimentiranje in razvoj, brez pritiska, da mora biti vse takoj popolno ali finančno upravičeno. S podporo zavarovalnice Generali, ki vključuje tako finančna sredstva kot ustrezna zavarovanja, se bo lahko svojemu projektu posvetila bolj mirno in osredotočeno.

"Imam jasno vizijo in izdelan koncept svoje nove serije svetilk: vse, kar mi manjka, so določene tehnične veščine, oprema in čas za učenje," je o času, ki ga bo lahko posvetila razvoju svoje ideje zavoljo zavarovalnice Generali, povedala Pia Klančar.

Ko se strast spremeni v poklic: zgodba Mihe Plevčaka

28-letni Miha Plevčak se je po letih iskanja odločil, da se vrne k nečemu, kar ga spremlja že dolgo – k harmoniki. A ne le kot glasbilu, temveč kot obrti, ki počasi izginja.

Njegov cilj je jasen: postati strokovnjak za servisiranje in restavriranje harmonik ter odpreti lasten atelje v Celju. Gre za pot, ki zahteva veliko več kot le talent. Potrebna so specializirana znanja, izobraževanja in oprema.

Miha je prve korake že naredil sam. Vse svoje prihranke je vložil v dva masterclassa v italijanskem Castelfidardu, enem od središč izdelave harmonik. Štipenzija pa mu bo omogočila, da svojo pot nadaljuje: zaključi dodatna izobraževanja, nadgradi delavnico in se v celoti posveti razvoju svoje obrti.

Tudi v njegovem primeru je ključna prav možnost, da se za nekaj časa umakne iz vsakodnevnega ritma in energijo usmeri v nekaj, kar ima dolgoročen potencial. S podporo zavarovalnice Generali, tako finančno kot z ustreznimi zavarovanji, bo lahko ta korak naredil bolj premišljeno in brez nepotrebnega tveganja.

"Vedno znova in znova se vračam k harmoniki. Vse skupaj me je pripeljalo do tega, da vse svoje prihranke porabim za začetek te izredno lepe poti," pravi Miha.

Dve različni poti, ista odločitev

Zgodbi Pie in Mihe sta na prvi pogled zelo različni. Ena prihaja iz sveta oblikovanja in ustvarjalnosti, drugi iz glasbe in obrti. Ena vstopa v nov tehnični svet, drugi oživlja tradicijo.

A povezuje ju ključna odločitev: da si vzameta čas. Da stopita korak nazaj od vsakodnevnega ritma in energijo usmerita v nekaj, kar ima zanju dolgoročni pomen.

Oba sta si upala narediti pavzo, a ne kot odmik, temveč kot zavestno investicijo v svojo prihodnost. In prav v tem je bistvo Štipenzije: ustvariti prostor, kjer takšne odločitve niso tveganje, ampak priložnost.

Njuni zgodbi tako nista izjema, ampak primer, kako različno lahko mladi izkoristijo minipenzijo, vsak po svoje, a z enakim ciljem: premakniti se naprej na način, ki jim je blizu.

Kaj vse lahko postane minipenzija? učenje nove veščine ali znanja,

razvoj osebnega ali poslovnega projekta,

udejanjanje podjetniške ideje,

prostovoljsko delo ali sodelovanje pri družbenih projektih,

potovanje z jasnim ciljem ali raziskovanjem,

ustvarjanje – brez omejitev in brez izhodišča.

Nov krog prijav: priložnost za nove zgodbe

Ob razglasitvi prvih dveh zmagovalcev se odpira tudi nov krog prijav za Štipenzijo. To pomeni, da imajo zdaj priložnost tudi drugi mladi, da svojo idejo spremenijo v konkreten projekt in si vzamejo čas za njen razvoj.

Prijavijo se lahko vsi med 18. in 35. letom, ki razmišljajo o tem, da bi si za določeno obdobje vzeli minipenzijo in jo namenili nečemu, kar jih res zanima – naj bo to učenje, ustvarjanje, podjetniška ideja ali povsem drugačna pot.

Postopek je preprost: ključna je ideja. Kratek opis, ki odgovori na vprašanje, kaj bi posameznik naredil, če bi si lahko za nekaj časa vzel odmik od vsakdanjega ritma.

Pomemben pa je tudi časovni okvir: prijave za drugi krog Štipenzije so odprte do 11. maja 2026.

Kaj prijavljajo drugi? S spletne strani zavarovalnice Generali je razvidno, da so ideje prijaviteljev zelo raznolike. Med njimi so razvoj lastnega produkta ali storitve, ustvarjanje na različnih področjih, kot so pisanje, oblikovanje ali snemanje, raziskovanje novih znanj, tudi na področju tehnologije, življenje v drugačnem okolju, na primer na kmetiji ali v tujini, ter projekti, povezani s trajnostjo ali skupnostjo.

Pavza kot korak naprej

Zgodbi Pie in Mihe kažeta, da minipenzija ni odmik s poti ali njeno prelaganje na poznejši čas. Ravno obratno. Je korak po pravi poti, zdaj, brez odlašanja. Prav ta odločitev za pavzo je lahko tista, ki omogoči bolj jasen in samozavesten naslednji korak.

Štipenzija pri tem ne ponuja le ideje, ampak konkretno podporo – finančno, zavarovalno in mentorsko –, da takšna odločitev postane izvedljiva. In morda je prav to njena največja vrednost: da mladim omogoča, da si vzamejo čas in ga namenijo tistemu, kar jih dolgoročno res premika naprej.