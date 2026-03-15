Šeško vstopil v igro in takoj zabil. Manchester United do pomembne zmage

Po pestrem pokalnem (in evropskem) dogajanju se je na angleške zelenice vrnili premierligaški nogomet. V 30. krogu se je na izjemno pomembnem obračunu Manchester United veselil zmage nad Aston Villo (3:1), med strelce pa se je vpisal tudi slovenski as Benjamin Šeško, ki je zadel šest minut po vstopu v igro. Jaka Bijol je odigral vseh 90 minut za Leeds, ki je na gostovanju pri Crystal Palaceu v Londonu iztržil točko za remi brez zadetkov. Vodilni Arsenal je v soboto z 2:0 premagal Everton in Manchester Cityju vsaj začasno pobegnil na velikih deset točk prednosti. Sinjemodri so zvečer vlogo favorita upravičevali pri West Hamu, a iztržili le remi, kar pomeni, da topničarji ostajajo devet točk pred njimi.

Angleško prvenstvo, 30. krog:

Nedelja, 15. marec:

Arsenal zdaj z devetimi točkami prednosti

Arsenal je v soboto osvojil tri točke proti Evertonu (2:0), oba gola pa so Londončani zabili v zadnjih minutah dvoboja. Topničarji so se kljub večjemu številu strelov proti vratom tekmecev mučil z ekipo iz Liverpoola. Ta je imela celo lepše priložnosti, na koncu pa je tudi zaradi napake vratarja Jordana Pickforda ostala brez točk.

Komaj 16-letni rezervist Max Dowman je v 89. minuti v osrčje Evertonovega kazenskega prostora poslal predložek, Pickford pa je žogo povsem zgrešil. Ta se je nato odbila do osamljenega Viktorja Gyökeresa, ki jo je pospravil v mrežo.

Max Dowman je postal najmlajši strelec v zgodovini premier league (od sezone 1992/93). Foto: Reuters

V sedmi minuti sodnikovega dodatka pa je nato Dowman po protinapadu izkoristil odsotnost Pickforda, ki je bil ob kotu Evertona v napadu, preigral dva igralca gostov in žogo odpeljal v prazno mrežo. S 16 leti, dvema mesecema in 15 dnevi je postal najmlajši strelec v zgodovini premier league (od sezone 1992/93).

V vsej zgodovini angleškega nogometa na najvišji ravni pa najmlajši strelec ostaja Ronnie Dix s 15 leti in 180 dnevi, ko je v dresu Bristol Rovers proti Norwichu zadel 3. marca 1928.

Arsenal je prednost pred Manchester Cityjem povečal na devet točk, saj so sinjemodri v soboto zvečer le remizirali z West Hamom. V Londonu so sicer z zadetkom Bernarda Silve v 31. minuti povedli gostje, toda domači so le štiri minute kasneje izenačili z golom Konstantinosa Mavropanosa. Pri 1:1 je ostalo do konca tekme.

Lammens o strelih Benjamina Šeška Vratar Manchester Uniteda Senne Lammens, ki je na Old Trafford tako kot Šeško prispel lansko poletje, je razkril zanimivo podrobnost s treningov rdečih vragov. Belgijskega vratarja so angleški novinarji spraševali, kdo od njegovih soigralcev se lahko pohvali z najmočnejšim strelom. Senne Lammens je spregovoril o izjemni moči Benjamina Šeška. Foto: Guliverimage Lammens je s prstom pokazal na Slovenca. "Noro je, kako močno včasih udari žogo. Pogosto tako sproži, tudi če je od gola oddaljen le nekaj metrov, takrat kot vratar razmišljam, dobro, sprosti se malo," se je nasmejal čuvaj Unitedove mreže.

James do jeseni kariere v Chelseaju Reece James je še za šest let podaljšal zvestobo londonskemu klubu. Foto: Guliverimage Reece James se je odločil, da bo vsa svoja športno najdejavnejša leta član angleškega prvoligaša Chelseaja. S Stamford Bridgea je v petek prišla informacija, da je 26-letni nogometaš, ki bi mu pogodba potekla leta 2028, še za šest let podaljšal zvestobo klubu. Reece bo tako v klubu vsaj do svojega 32. leta, lahko pa se zgodi, da bo v klubu tudi končal kariero. Za Chelsea je od leta 2019 zbral 225 nastopov. "Chelsea mi pomeni vse in vedno sem poudarjal, da bom v najboljših letih igral tukaj. Vedno sem trdil, da imamo vse za nove lovorike. Veselim se prihodnosti ter sodelovanja s trenerjem, športnim direktorjem, lastniki in vsemi drugimi v klubu. Upam, da bomo v prihodnjih letih osvajali nove trofeje," je dejal Reece, ki je s klubom osvojil pet tekmovanj, leta 2021 tudi ligo prvakov, lani pa klubsko svetovno prvenstvo.

Angleško prvenstvo, 30. krog:

Sobota, 14. marec:

Nedelja, 15. marec:

Ponedeljek, 16. marec:

Lestvica