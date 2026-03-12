Sramotno dejanje zvezdnika Chelseaja, ki je stresel jezo nad pobiralcem žog

Zvezdnik Chelseaja Pedro Neto je na prvi tekmi osmine finala lige prvakov zakuhal incident. Ko so njegovi modri na Parku princev proti PSG zaostajali z 2:4, se je spozabil in v afektu, saj je želel čimprej priti do žoge, porinil pobiralca žog. Ta je izgubil ravnotežje in padel v reklamne panoje, Portugalec pa se mu je opravičil in mu pozneje podaril dres.

Čeprav v osmini finala lige prvakov nastopa kar šest angleških klubov, ni slasti zmage na prvih tekmah okusil nihče izmed bogatih predstavnikov Premier lige. Še več, nekateri so doživeli tako prepričljive poraze, da bodo na povratnih srečanjih potrebovali manjši čudež, da se uvrstijo med najboljših osem v Evropi. V tem so najbolj izstopali Manchester City (0:3 na gostovanju pri madridskem Realu), Tottenham (2:5 na gostovanju pri madridskem Atleticu) in Chelsea (2:5 na gostovanju pri PSG).

Parižani so prizadejali Chelseaju visok poraz (5:2) in si močno izboljšali možnosti za napredovanje v četrtfinale. Foto: Reuters

Modri iz Londona so doživeli še toliko težji neuspeh, saj so imeli še 17 minut pred koncem dvoboja v žepu imenitnih 2:2. V zaključku srečanja so naleteli na neustavljiv stampedo Parižanov, ki je prestavil v višjo prestavo in si na krilih dvakratnega strelca Hviče Kvarachelie zagotovil ogromno prednost (5:2). V trenutkih največjega potopa Chelseaja so popustili živci Pedru Netu. Portugalski reprezentant je napravil sramotno potezo, ki je kmalu zaokrožila po svetu. Kaj se je zgodilo?

Oui Neto ne doit jamais faire ça mais j’espère que le ramasseur ne sera plus jamais ramasseur de balle de sa vie. 100% anti jeu à pas vouloir lui donner la balle pic.twitter.com/eHUj7n3WAL — JYYYCE 🇲🇨 (@jyyyceoff_) March 11, 2026

Ko je šlo Londončanom na Parku princev marsikaj narobe, so v izdihljajih srečanja iskali priložnost, da bi na nalet PSG odgovorili še s kakšnim zadetkom. Primanjkovalo jim je časa, dragocena je postala vsaka sekunda. Tako je Neto na začetku sodnikovega podaljška, takrat je Chelsea zaostajala še z 2:4, izven igrišča pristopil do pobiralca žog. Ta se je malce obotavljal, kar je pogost pojav v svetu nogometa ob ugodnih rezultatih gostiteljev. Ko mladi Francoz ni takoj izročil okroglega usnja Portugalcu, je slednji v navalu jeze in nezadovoljstva mladeniča odrinil.

Ta je izgubil ravnotežje in padel v reklamne panoje, televizijske kamere pa so ujele sramotno dejanje, ki se je s pomočjo družbenih omrežjih hitro spremenilo v incident. Neto je namreč vzel žogo in jo ucvrl nazaj na igrišče. Do nesrečnega fanta so pritekli številni nogometaši PSG, mu nudili podporo, Neta pa zasuli s kritikami. Od sodnika Alejandra Hernandeza so zahtevali, da Portugalca kaznuje.

Pedro Neto je po tekmi stopil do nesrečnega pobiralca žog. Foto: Reuters

Po tekmi se je Portugalec nemudoma posul s pepelom in poskrbel za lepšo plat srečanja. Mlademu pobiralcu žog se je opravičil tudi pred mikrofonom TNT Sports. "Čustva na srečanju so me ponesla. Hotel sem vzeti žogo in ga pri tem malce odrinil. Videl sem, da sem ga pri tem poškodoval, zato sem se mu takoj opravičil. Zelo mi je žal za tisto, kar sem mu storil. Podaril sem mu tudi dres," se je hitro opravičil pobiralcu žog in mu v opravičilo podaril še svoj dres s številko 7.

"Bil je vesel, da sem mu podaril dres in se mu opravičil vsaj 35-krat,'' je še dejal 26-letni nogometaš Chelseaja. Ker ne zna dobro govoriti francosko, mu je priskočil na pomoč rojak Vitinha, ki nastopa za PSG in je proti Chelseaju dosegel zadetek za 3:2. Prišel je do pobiralca žoge in ga prepričeval, da je Pedro Neto v resnici povsem drugačna oseba in da je nogometaš dejanje storil v afektu.

Podaril mu je svoj dres. Foto: Reuters

S strani sodnikov ni prejel kazni za svoje nešportno dejanje, po dvoboju pa se je za vse skupaj v imenu kluba Chelsea opravičil še njegov trener Liam Rosenior. Prihodnji teden ga čaka povratno srečanje na Stamford Bridgu, Chelsea pa bo potreboval prepričljivo zmago, če bo hotel izločiti Parižane. Lani so modri nadigrali PSG v finalu svetovnega klubskega prvenstva. Takrat so v ZDA zmagali s 3:0. Če bi to ponovili prihodnji torek, bi se v Londonu na povratni tekmi osmine finala igral podaljšek.