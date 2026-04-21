"Naredil sem napako, za katero sem se opravičil," je za Ekipo povedal Igor Medved, slovenski trener smučarskih skokov, ki je bil na letošnjih olimpijskih igrah odpuščen zaradi incidenta z alkoholom.

Spomnimo, Igor Medved je bil med olimpijskimi igrami v Predazzu deležen velike pozornosti medijev, saj so ga 12. februarja zaradi incidenta s pitjem alkohola odstavili s položaja selektorja finskih skakalcev. Finski olimpijski komite se je v sodelovanju s finsko smučarsko zvezo odločil, da Medveda pošlje domov. Kmalu zatem pa je bilo po poročanju finskih medijev jasno, da je Medved končal delo v finski reprezentanci.

"Naredil sem napako, za katero sem se opravičil. Narejena je bila zunaj mojega delovnega časa in nikomur nisem škodoval. Ali je bila odločitev finske zveze prehuda ali ne, je njihova sodba ali moje osebno mnenje. Seveda pa mi je žal, da je do tega prišlo," je za Ekipo povedal danes 45-letni slovenski trener.

Igor Medved je bil 13 let trener slovenske B reprezentance. Foto: Guliverimage

Ker nekaj neresnic

O tej zgodbi smo lahko veliko prebrali, a po besedah Medveda je bilo na račun tega zapisanih tudi kar nekaj neresnic, vendar te zgodbe ne želi pogrevati. Predvsem pa upa, da zaradi tega ne bo imel težav pri iskanju nove službe.

"To bo pokazal čas. Imam dve zdravi roki in nogi ter glavo na svojem mestu, tako da se bom že še znašel. Nekaj pogovorov je že bilo, a še ničesar takšnega, da bi bilo že v zaključni fazi dogajanja. Še vedno pa lahko v življenju počnem tudi kaj drugega, kot treniram smučarske skoke," je še povedal Medved, ki je bil pred tem 13 let trener slovenske B reprezentance.

