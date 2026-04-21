Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Igor Medved

Torek, 21. 4. 2026, 21.55

37 minut

Kje je povedal po aferi?

Igor Medved po aferi z alkoholom

Igor Medved | Foto Matic Klanšek Velej/Sportida

"Naredil sem napako, za katero sem se opravičil," je za Ekipo povedal Igor Medved, slovenski trener smučarskih skokov, ki je bil na letošnjih olimpijskih igrah odpuščen zaradi incidenta z alkoholom.

Spomnimo, Igor Medved je bil med olimpijskimi igrami v Predazzu deležen velike pozornosti medijev, saj so ga 12. februarja zaradi incidenta s pitjem alkohola odstavili s položaja selektorja finskih skakalcev. Finski olimpijski komite se je v sodelovanju s finsko smučarsko zvezo odločil, da Medveda pošlje domov. Kmalu zatem pa je bilo po poročanju finskih medijev jasno, da je Medved končal delo v finski reprezentanci.

"Naredil sem napako, za katero sem se opravičil. Narejena je bila zunaj mojega delovnega časa in nikomur nisem škodoval. Ali je bila odločitev finske zveze prehuda ali ne, je njihova sodba ali moje osebno mnenje. Seveda pa mi je žal, da je do tega prišlo," je za Ekipo povedal danes 45-letni slovenski trener.

Igor Medved je bil 13 let trener slovenske B reprezentance. | Foto: Guliverimage

Ker nekaj neresnic

O tej zgodbi smo lahko veliko prebrali, a po besedah Medveda je bilo na račun tega zapisanih tudi kar nekaj neresnic, vendar te zgodbe ne želi pogrevati. Predvsem pa upa, da zaradi tega ne bo imel težav pri iskanju nove službe.

"To bo pokazal čas. Imam dve zdravi roki in nogi ter glavo na svojem mestu, tako da se bom že še znašel. Nekaj pogovorov je že bilo, a še ničesar takšnega, da bi bilo že v zaključni fazi dogajanja. Še vedno pa lahko v življenju počnem tudi kaj drugega, kot treniram smučarske skoke," je še povedal Medved, ki je bil pred tem 13 let trener slovenske B reprezentance.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.