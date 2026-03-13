Hansi Flick pred težko nalogo: Barcelona ima skrbi, ki jih v Madridu ni

Barcelona v 28. krog španskega prvenstva vstopa s štirimi točkami prednosti pred madridskim Realom, a tudi z občutno bolj zapletenim razporedom. Katalonci bodo v nedeljo gostili Sevillo, nato pa jih sredi prihodnjega tedna čaka še zahtevna povratna tekma osmine finala lige prvakov z Newcastlom, v Angliji so varovanci Hansija Flicka z velikimi težavami izvlekli remi. Precej boljše izhodišče sta si pred povratnimi obračuni priigrala madridska velikana, oba bosta v Evropi branila tri zadetke prednosti. Jan Oblak se bo pomeril z Getafejem, Real pa bo skušal zaostanek za vrhom vsaj začasno znižati proti Elcheju. V petkovem večeru krog odpirata Alaves in Villarreal.

Hansi Flick bo v nedeljo po vsej verjetnosti prisiljen razmišljati o rotacijah, zaradi poškodb naj bi bili odsotni Frenkie de Jong, Alejandro Balde in Jules Kounde, Eric Garcia pa je vprašljiv. Barcelona je v prvenstvu sicer zmagala na štirih od zadnjih petih tekem, a v tem nizu ni delovala posebej prepričljivo: po porazu v Gironi je odgovorila z zmagami nad Levantejem, Villarrealom in Athleticom, vmes pa se je znova odprlo vprašanje obremenitev ključnih igralcev.

Sevilla se sicer nahaja šele na 14. mestu, a v zadnjih štirih prvenstvenih tekmah ni izgubila: remizirala je z Alavesom, Betisom in Rayom, vmes pa zmagala na gostovanju pri Getafeju.

Manj obremenjeni z naslednjo evropsko preizkušnjo se lahko v vikend podajo nogometaši madridskega Reala, ki so kljub številnim poškodbam z nepričakovano lahkoto nadigrali Manchester City, s hat-trickom je veliki junak odmevne zmage postal Federico Valverde. Elche prav tako na papirju predstavlja lažjo nalogo od Seville.

Težje delo čaka Jana Oblaka in njegov Atletico, na stadion Wanda Metropolitano prihaja Getafe. Četa Diega Simeoneja je v ligi prvakov sicer pričakovano ugnala razglašeni Tottenham. Prihodnji teden bo na sporedu veliki madridski derbi, ob katerem se lahko Barcelona nadeja delitve točk med najbližjima zasledovalcema.

Špansko prvenstvo, 28. krog:

