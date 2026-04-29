Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sreda,
29. 4. 2026,
11.11

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25

Natisni članek
Primož Roglič Primož Roglič Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Romandiji Jan Tratnik

Sreda, 29. 4. 2026, 11.11

1 ura, 21 minut

Jan Tratnik pojasnil, kaj je botrovalo potezi, ki je postala viralna #video

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25
Jan Tratnik Liege 2026 | Jan Tratnik se spopada z bolečinami v hrbtu, a napoveduje, da se na Dirki po Romandiji, kjer bo pomočnik Rogliča in Lipowitza, ne misli predati. | Foto Ana Kovač

Jan Tratnik se spopada z bolečinami v hrbtu, a napoveduje, da se na Dirki po Romandiji, kjer bo pomočnik Rogliča in Lipowitza, ne misli predati.

Foto: Ana Kovač

Slovenski kolesar Jan Tratnik, ki se je takoj po nedeljski preizkušnji Liège–Bastogne–Liège preselil v Švico, kjer bo na Dirki po Romandiji pomočnik Primoža Rogliča in Floriana Lipowitza, je pojasnil, zakaj je uvodni prolog odpeljal s cestnim in ne kronometrskim kolesom ter zakaj pedal ni pritiskal na polno tako kot konkurenca. Njegova vožnja je v hipu postala viralna uspešnica.

"Na srečo sem lahko vsaj vozil kolo. Ostra bolečina v spodnjem delu hrbta ni najbolj dobrodošla stvar na začetku etapne dirke. Vseeno se ne mislim predati, na dirki bom šel dan za dnem," je Jan Tratnik razkril, da je v ozadju zdravstvena težava in ne pomanjkanje energije ali celo motivacije.

Idrijčan je prolog z zaostankom dobre minute za zdaj vodilnim Francozom Dorianom Godonom (INEOS Grenadiers) končal na 101. mestu med le 103 kolesarji na startni listi.

Prvi favorit za skupno zmago Tadej Pogačar je dirko začel s šestim mestom in sedmimi sekundami zaostanka, Roglič pa z osmim mestom in osmimi sekundami zaostanka.

Tadej Pogačar
Sportal Za Pogačarja v Romandiji še prvi resen klanec

Že danes je pred kolesarji na 79. izvedbi Dirke po Romandiji prvi pravi test. Skoraj 171 kilometrov dolga krožna preizkušnja okoli Martignyja bo postregla z več kot 2.100 višinskimi metri, glavnino teh bodo opravili na vzponu prve kategorije na Ovronnaz. Etapa se bo začela ob 13.30, najboljše pa v cilju pričakujejo okoli 17. ure.

Profil 1. etape Dirke po Romandiji:

Primož Roglič Primož Roglič Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Romandiji Jan Tratnik
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

