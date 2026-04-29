Predsednik ZDA Donald Trump je sodelavcem naročil, naj se pripravijo na podaljšano blokado Irana, je v torek ob sklicevanju na ameriške uradnike poročal ameriški časnik Wall Street Journal. Trump naj bi namreč ocenil, da podaljšanje blokade prinaša manj tveganj kot nadaljnje vojaške operacije proti islamski republiki ali umik iz vojne.

Na nedavnih sestankih s sodelavci je ameriški predsednik Donald Trump sklenil nadaljevati izvajanje pritiskov na iransko gospodarstvo in izvoz nafte z blokiranjem ladijskega prometa v in iz iranskih pristanišč, saj je ocenil, da so druge možnosti, denimo nadaljevanje bombardiranja Irana ali umik iz vojne, ki so jo ZDA z Izraelom začele 28. februarja, bolj tvegano, poročanje časnika povzemajo tuje tiskovne agencije.

"Iran se ne more zbrati. Ne ve, kako podpisati sporazum o jedrskem programu. Naj se raje kmalu spametuje," je na svojem družbenem omrežju Truth Social danes zapisal predsednik. Objavi je pripel fotografijo, na kateri drži puško, nad njo pa piše "NIČ VEČ PRIJAZEN FANT!".

President Trump posts on Truth Social: Iran can’t get their act together. They don’t know how to sign a nonnuclear deal.



Ameriške sile nadaljujejo z blokado iranskih pristanišč

Medtem je centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom) danes na družbenem omrežju X sporočilo, da so se ameriški marinci v torek v Arabskem morju vkrcali na trgovsko ladjo, ki so jo sumili poskusa kršitve ameriške blokade. Po pregledu so jo zapustili in ji dovolili, da nadaljuje plovbo.

"Ameriške sile nadaljujejo z operacijami in izvrševanjem blokade po Bližnjem vzhodu. Do zdaj je bilo 39 plovil preusmerjenih, da se zagotovi spoštovanje blokade," je še objavilo poveljstvo in dodalo, da so posadki ladje zabičali, da ne sme v iranska pristanišča. Objava je vključevala videoposnetek vkrcanja marincev po vrvi s helikopterja.

Trump prekinitev ognja podaljšal za nedoločen čas

ZDA in Izrael sta 28. februarja sprožila napade na Iran, v katerih je med drugim umrl iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej. Teheran se je odzval z napadi na Izrael ter na ameriške in druge cilje v zalivskih državah, poleg tega je praktično onemogočil plovbo skozi Hormuško ožino, eno ključnih poti za svetovno trgovino z nafto.

Sovražnosti med Izraelom in ZDA na eni ter Iranom na drugi strani so se ustavile 8. aprila z dogovorom o dvotedenski prekinitvi ognja, ki jo je Trump 21. aprila podaljšal za nedoločen čas.