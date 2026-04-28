Janković: Demokratov in Resni.ce po koncu morebitne Janševe vlade ne bo v DZ

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković je na današnji novinarski konferenci dejal, da poslancev Demokratov in Resni.ce po koncu morebitne četrte vlade Janeza Janše ne bo več v DZ. Dogajanje na notranjepolitičnem parketu po njegovih navedbah ne bo vplivalo na odločitev o novi kandidaturi za župana, ki jo bo sporočil 8. maja.

Morebitno četrto vlado Janeza Janše je Zoran Janković na današnji novinarski konferenci označil za "zelo težavno" in opozoril, da če bo "vlada skušala odvzeti kakršnekoli pravice, to ne bo dobro sprejeto".

Kot je dejal, bo imela takšna vlada tudi posledice za tiste, ki jo bodo podprli. Ob napovedi, da bosta stranki Demokrati in Resni.ca po naslednjih volitvah izpadli iz parlamenta, pa je dejal, da si nihče od njihovih poslancev ne želi na volitve.

Odločitev o ponovni kandidaturi bo sporočil 8. maja

Dogajanje v zvezi z oblikovanjem nove vlade po Jankovićevih besedah nima nobene zveze z njegovo odločitvijo glede ponovne kandidature za župana na jesenskih lokalnih volitvah. "Moja odločitev temelji na drugih kriterijih in to bom povedal 8. maja na slavnostni seji na Ljubljanskem gradu," je še dejal.

Napovedal je tudi, da se bo udeležil praznovanj ob petkovem prazniku dela na Rožniku, kamor bo prišel peš. "V vsakem podjetju, tudi v podjetju, ki se ukvarja z umetno inteligenco, je povsod najmočnejši kapital človek," je povedal in izrazil zadovoljstvo z ukrepi, ki jih je odhajajoča vlada Roberta Goloba sprejela na področju dela, vključno z dvigom minimalne plače in božičnico.