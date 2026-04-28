Vojna v Iranu nafta Opec Donald Trump Združeni arabski emirati Dubaj

Torek, 28. 4. 2026, 15.35

Nepričakovana novica z Bližnjega vzhoda: velika zmaga za Donalda Trumpa?

Dubaj | ZAE sledijo Katarju, ki je iz OPEC izstopil leta 2019. Na fotografiji Dubaj. | Foto Shutterstock

Združeni arabski emirati (ZAE) se 1. maja po več kot 50 letih sodelovanja umikajo iz Organizacije držav izvoznic nafte (OPEC) in razširjene organizacije OPEC+. Kot so sporočili, odločitev odraža strateško in gospodarsko vizijo ZAE. Po oceni analitikov gre za velik udarec skupini v času, ko vojna v Iranu pretresa energetski trg.

Odločitev, da zapustijo naftni kartel, temelji na nacionalnem interesu in zavezanosti, da učinkovito prispevajo k zadovoljevanju perečih potreb trga, je odločitev utemeljila državna tiskovna agencija Wam.

Izstop ZAE iz OPEC je po poročanju Reutersa velika zmaga za predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je organizacijo obtožil, da z napihovanjem cen nafte drži za talca celoten preostali svet.

"Prišel je čas, da se osredotočimo na nacionalni interes"

"Tako organizaciji OPEC kot zavezništvu OPEC+ smo hvaležni za njuna prizadevanja in jima želimo uspeh v prihodnje. Med našim članstvom v organizaciji smo veliko prispevali in v korist vseh sprejemali še večje žrtve. Prišel je čas, da se osredotočimo na nacionalni interes, interes naših strank, partnerjev in energetskih trgov," so dan pred srečanjem kartela OPEC na Dunaju in v času, ko se energetski sektor zaradi vojne v Iranu sooča z enim največjih šokov v zgodovini, sporočili iz ZAE, poročajo mediji.

ZAE so sicer ena od prvih članic OPEC; skupini izvoznikov so se pridružili leta 1967, štiri leta pred ustanovitvijo države. V koaliciji z drugimi ključnimi zalivskimi proizvajalci – Savdsko Arabijo in Kuvajtom – so bili ključni akter pri oskrbi z nafto z Bližnjega vzhoda, ki predstavlja 30 odstotkov svetovne proizvodnje.

Sedež OPEC na Dunaju.

Velika zmaga za Donalda Trumpa

Izstop ZAE iz OPEC je po poročanju Reutersa velika zmaga za predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je organizacijo obtožil, da z napihovanjem cen nafte drži za talca celoten preostali svet.

ZAE tako sledijo Katarju, ki je iz OPEC izstopil leta 2019.

Vojna v Iranu nafta Opec Donald Trump Združeni arabski emirati Dubaj
