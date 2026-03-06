Real Madrid po drami odnesel celo kožo

V 27. krogu španskega nogometnega prvenstva je Real Madrid za uvod prišel do zmage z 2:1 proti Celti Vigo, potem ko je za zmago belega baleta v 94. minuti zadel Federico Valverde. Madridčani so v prejšnjem krogu izgubili z Getafejem, tako da je bila zmaga v boju za prvo mesto še kako pomembna. Njihov glavni tekmec, Barcelona, bo v soboto gostoval pri Athletic Bilbau. Oba kluba sta med tednom izpadla iz španskega pokala, kjer pa bo v finalu igral Atletico Madrid. Klub Jana Oblaka se bo v tem krogu pomeril z Real Sociedadom.

Real je proti Celti povedel v enajsti minuti, ko je v polno meril Aurelien Tchouameni, a je za domače v 25. minuti na 1:1 poravnal Borja Iglesias. V 87. minuti so bili domači zelo blizu vodstva, a je Iago Aspas zadel vratnico, Real pa se je rešil v sodnikovem dodatku, ko je v 94. minuti gol za zmago dosegel Federico Valverde.

Evropska nogometna zveza je sicer kaznovala Real zaradi nacističnega pozdrava enega od njegovih navijačev. Real bo tako moral plačati kazen v višini 15.000 evrov. Neljubi dogodek se je sicer zgodil pred povratno tekmo šestnajstine finala lige prvakov med Realom in portugalsko Benfico. Uefa pa je madridskemu klubu ob tem naložila delno zaprtje ene izmed tribun na stadionu za 500 gledalcev v primeru, če se takšen incident ponovi. Preizkusna doba za takšen ukrep bo eno leto. Real je sicer omenjenega navijača že pred tekmo izključil, potem ko je njegovo ravnanje posnela kamera.

