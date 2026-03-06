Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

Avtor:
Š. L.

Petek,
6. 3. 2026,
15.31

Osveženo pred

59 minut

Nemško prvenstvo, 25. krog

Bayern lahko še poviša prednost, Riera opozarja

Bayern Augsburg | Bayern danes čaka tekma 25. kroga. | Foto Reuters

Bayern danes čaka tekma 25. kroga.

Foto: Reuters

Z obračunom vodilnega Bayerna in Borussie Mönchengladbach se bo danes začel 25. krog nemškega prvenstva. Bavarci so v tej sezoni prepričljivo najboljša ekipa v bundesligi, pred najbližjim tekmecem, Borussio Dortmund, pa imajo enajst točk naskoka. Dortmundčani se bodo na zadnji sobotni tekmi mudili pri Kölnu, na prvi nedeljski pa bo Eintracht Frankfurt, ki ga vodi nekdanji celjski strateg Albert Riera, gostoval pri St. Pauliju. Ta se krčevito bori za obstanek.

 "Zmagovalne ekipe so tiste, ki se osredotočajo na naslednjo tekmo. Mi še nismo ničesar dosegli. K vsaki tekmi moramo pristopiti, kot da bi igrali proti Bayernu. Teden, ko igramo proti Bayernu, je zame kot trenerja najlažji, ker so vsi motivirani in želijo igrati. Nočem jih na nobeni točki tekme proti St. Pauliju opominjati, da gre prav tako za tri točke kot proti Bayernu," je pred tekmo poudaril Riera. "Glede tega sem zelo strog. Moje ekipe ne izgubljajo zaradi pomanjkanja mentalne trdnosti," je še dodal Španec na nemški klopi.

Nemško prvenstvo, 25. krog:

Petek, 6. marec:

Sobota, 7. marec:

Nedelja, 8. marec:

Lestvica

Najboljši strelci:

30 – Kane (Bayern)
14 – Undav (Stuttgart)
13 – Diaz (Bayern)
11 – Guirassy (Borussia Dortmund), Tabaković (Borussia M.)
10 – Amiri (Mainz), Baumgartner (Leipzig), Kramarić (Hoffenheim), Olise (Bayern)
9 – Burkardt (Eintracht), Diomande (Leipzig)
8 – Amoura (Wolfsburg), El Mala (Köln)
...

Bayer Leverkusen Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt Albert Riera Borussia Mönchengladbach Bayern München tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva nemško prvenstvo Bundesliga
