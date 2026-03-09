Dan_D 2026: strategije, ki v poplavi vsebin dejansko "ustavijo scroll"

Ste se kdaj vprašali, zakaj nekateri profili rastejo brez truda, drugi pa kljub ogromnemu vložku stagnirajo? Digitalni prostor leta 2026 ne dopušča več ugibanja. Algoritmi so pametnejši, uporabniki pa zahtevnejši. Odgovor na vprašanje, kako v tej dinamiki zmagati, prinaša letošnji Dan_D , dogodek za družbene medije in vplivnostni marketing , ki bo 14. aprila 2026 v Odiseji . Marketing magazin ponovno gosti praktike, ki ne govorijo le o teoriji, temveč o konkretnih rezultatih in kampanjah, ki so v zadnjem letu premikale meje.

Od digitalne avtoritete do moči videovsebin

Na oder se vrača eden najbolje ocenjenih govorcev preteklih let, Jasmin Alić. Kot mednarodno priznani strokovnjak za LinkedIn bo razkril, kako se je komunikacija na tej platformi transformirala v zadnjem letu in kateri tipi vsebin danes najbolje delujejo za grajenje verodostojnosti.

Svež pogled na dinamičnost TikToka in Instagrama bosta skozi svoje izkušnje predstavila Nika in Mark Vlahovič, ki sta pot iz sveta vplivnežev uspešno nadgradila z agencijskim delom. Podobno bo o moči digitalnega glasu spregovorila Gaja Hribernik, ki s svojo neposrednostjo gradi skupnost z več kot 80 tisoč sledilci. Gaja bo sodelovala na okrogli mizi o podkastih, kjer bo skozi projekt Pink Mess osvetlila, zakaj je ta format postal eden najmočnejših kanalov za globoko povezovanje z občinstvom.

Ključni pregledi in strokovni vpogledi v trende

Za celostno razumevanje trenutnega stanja bo poskrbela Maša Butara, samostojna svetovalka z bogatimi izkušnjami iz agencijskega sveta in korporacij. Predstavila bo ključni letni pregled in analizo vsebinskih strategij, ki so zaznamovale digitalni marketing v preteklem letu. Skozi dogodek nas bo kot moderator vodil Alen Podlesnik, digitalni ustvarjalec in novinar oddaje 24ur. Alen bo pripravil tudi pregled aktualnih trendov in statistike vplivnostnega marketinga ter pojasnil, kje se uporabniki danes najbolj odzivajo na oglase in katere vrednote z njimi najbolj resonirajo.

Preplet kreativnosti, strategije in viralnih trenutkov

Digitalni uspeh je vedno rezultat prepleta drznosti in premišljenih korakov. Agencija DROM bo razgalila zakulisje sodelovanja z Lidlom, kjer so s strateško izbiro ambasadorjev in igrivo prisotnostjo na TikToku dosegli izjemno vpletenost uporabnikov. Vzporedno bo ekipa Bold Group s kreativnim direktorjem Benjaminom Hrkićem predstavila, kako so s storytellingom popolnoma preobrazili komunikacijo javnega prevoznika LPP. Njihov primer dokazuje, da lahko humor in pristnost ustvarita izjemen odziv tudi pri tradicionalnih javnih storitvah.

Na odru bo z nami tudi podjetje Slatnar, ki bo poseben poudarek namenil moči spontanih trenutkov in predstavilo odmeven primer komunikacije ob "pobegu smučk". Pokazali bodo, kako lahko nepričakovana situacija na družbenih omrežjih ob pravi reakciji postane viralna zgodba, ki gradi prepoznavnost znamke.

O pomembnih in družbeno relevantnih temah bosta spregovorili Amelija Umek in Lučka Fabijan iz ekipe The Other. Predstavili bosta projekt Maš to! (Zavarovalnica Sava) ter pokazali, kako z generacijo Z na družbenih omrežjih iskreno in premišljeno odpirati temo duševnega zdravja. O večnih dilemah digitalnega nastopa bosta razpravljala Tilen Marčič in Mili Šprajc iz agencije Pristop, ki bosta soočila plačane in organske pristope k rasti. Kako graditi prisotnost na TikToku brez iluzij, pa bosta na primeru McDonald’s Slovenija pokazali Jasna Kogej in Damjana Novak iz agencije Futura DDB.

Ko osebna zgodba postane močna znamka

Družbena omrežja so danes temelj za razvoj lastnih poslovnih poti, kar bo potrdila Senka Umek s svojo izkušnjo grajenja prepoznavne znamke Amalu. O pasteh navideznega spletnega uspeha in pomenu samopoznavanja pri grajenju osebne identitete bo spregovoril Jure Laharnar, ki svoje bogate izkušnje iz influencer marketinga zdaj preliva v podkast Underdog.

Spletno ustvarjanje bo s kulinaričnega vidika osvetlila Brina Robinik Kobal poznana kot Brina v kuhni. Kot zmagovalka MTikTok Chef Academy bo razkrila, kako ohraniti avtentičnost v svetu algoritmov in kako se ljubezen do kuhanja s pravilnim pristopom spremeni v močno osebno znamko.

Dan_D 2026 tako ostaja ključno stičišče za vse, ki želijo razumeti, kaj v digitalnem prostoru zares deluje. Seznam tistih, ki bodo 14. aprila delili svoje znanje, se še dopolnjuje, saj želimo obiskovalcem ponuditi najbolj aktualen vpogled v trende, ki bodo zaznamovali leto.

Prijave so že odprte. Svojo vstopnico si lahko zagotovite na www.dan-d.si.

