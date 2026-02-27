Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Petek,
27. 2. 2026,
15.58

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Bayer Leverkusen nemško prvenstvo Bundesliga tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Borussia Dortmund Bayern München Eintracht Frankfurt Albert Riera

Petek, 27. 2. 2026, 15.58

1 ura, 5 minut

Nemško prvenstvo, 24. krog

Albert Riera piše novo ljubezensko zgodbo, Bayern v rumeno-črnem kotlu

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Bayern Augsburg | Bayern z najbolj vročim strelcem sezone Harryjem Kanom odhaja na gostovanje v Dortmund. | Foto Reuters

Bayern z najbolj vročim strelcem sezone Harryjem Kanom odhaja na gostovanje v Dortmund.

Foto: Reuters

Ta konec tedna bo nemška bundesliga v znamenju velikega derbija vodilnih moštev. Branilec naslova Bayern München bo gostoval pri najbližjem zasledovalcu Borussii Dortmund, nogometne sladokusce v Nemčiji bo razvajal mogočni Der Klassiker. Albert Riera se bo v nedeljo z Eintrachtom v Frankfurtu spopadel s Freiburgom. Španec želi skupaj z navijači ustvariti čudovito zgodbo. Z zmago bi se povzpel na sedmo mesto. Danes se bosta v uvodu 24. kroga pomerila Augsburg in Köln.

Real Madrid, Kylian Mbappe
Sportal Noro, kakšni pari! Real proti Cityju, Oblaku se je nasmehnila sreča.

Največji derbi nemškega klubskega nogometa se bo začel v soboto ob 18.30. Na Signal Iduna Parku velja pričakovati rumeno-črni navijaški kotel. Borussia Dortmund bo po nedavnem razočaranju v ligi prvakov še kako potrebovala pomoč navijačev. Za vodilnim Bayernom zaostaja osem točk. Bavarci so lahko med tednom počivali in se pripravljali na prestižni spopad, varovanci Nika Kovača pa so v sredo stopili v Bergamu na italijansko mino in nepričakovano izpadli v ligi prvakov proti Atalanti (1:4).

Borussia Dortmund je v sredo nepričakovano izpadla iz Evrope. | Foto: Reuters Borussia Dortmund je v sredo nepričakovano izpadla iz Evrope. Foto: Reuters

Nov neuspeh proti Bayernu bi poskrbel še za slabšo voljo nemškega velikana iz Porurja, ki se želi v soboto približati vodilnemu klubu na pet točk zaostanka. Pri gostiteljih bosta manjkala Emre Can in Niklas Süle, pri Bayernu pa še ni jasno, ali se bo med vratnici vrnil kapetan Manuel Neuer. Če ne bo stoodstotno pripravljen, ga bo od prve minute nadomeščal Jonas Urbig.

Riera se poteguje za sedmo mesto

V nedeljo bo na delu Eintracht Frankfurt, ki ga vodi Albert Riera. V goste prihaja Freiburg, obeta se neposredni obračun za sedmo mesto. Če bo zmagal ostala v Frankfurtu, bo Rierova četa prehitela Freiburg. Nekdanji trener Celja in Olimpije ima ogromne težave s sestavo moštva. Veliko igralcev se zaradi zdravstvenih težav nahaja na seznamu odsotnih, za vsak malce boljše volje pa je poskrbela vsaj vrnitev obrambnega stebra, kapetana Robina Kocha.

Albert Riera bo v nedeljo naskakoval drugo zaporedno domačo zmago z Eintrachtom. | Foto: Guliverimage Albert Riera bo v nedeljo naskakoval drugo zaporedno domačo zmago z Eintrachtom. Foto: Guliverimage

Riera vstopa v dvoboj s Freiburgom s ciljem, da preseneti tekmeca. "Začeli smo skupaj pisati novo ljubezensko zgodbo. Skupaj z navijači želimo ustvariti nekaj čudovitega. Želim, da bi bili vsi ponosni na nas," želi 43-letni Španec tudi z Eintrachtom zmagovati na način, kot je to najraje počel v Sloveniji. V igri želi biti dominanten, si več upati od tekmeca in mu mešati štrene z določenimi taktičnimi presenečenji.

Nemško prvenstvo, 24. krog:

Petek, 27. februar:

Sobota, 28. februar:

Nedelja, 1. marec:

Lestvica

Najboljši strelci:

28 – Kane (Bayern)
13 – Diaz (Bayern)
12 – Undav (Stuttgart)
11 – Guirassy (Borussia Dortmund)
10 – Olise (Bayern), Tabaković (Borussia M.)
9 – Amiri (Mainz), Kramarić (Hoffenheim)
8 – Amoura (Wolfsburg), Baumgartner (Leipzig), Burkardt (Eintracht), Diomande (Leipzig)
7 – Asllani (Hoffenheim), Beier (Borussia Dortmund), Demirović (Stuttgart), El Mala (Köln), Schick (Bayer)
...

Albert Riera
Sportal Riera nagnal strah v kosti tudi velikemu Bayernu
Real Benfica
Sportal Real in PSG sta se pošteno namučila, v Italiji je bilo dramatično. Na obeh tekmah.
Bayer Leverkusen nemško prvenstvo Bundesliga tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Borussia Dortmund Bayern München Eintracht Frankfurt Albert Riera
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.