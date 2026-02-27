Albert Riera piše novo ljubezensko zgodbo, Bayern v rumeno-črnem kotlu

Ta konec tedna bo nemška bundesliga v znamenju velikega derbija vodilnih moštev. Branilec naslova Bayern München bo gostoval pri najbližjem zasledovalcu Borussii Dortmund, nogometne sladokusce v Nemčiji bo razvajal mogočni Der Klassiker. Albert Riera se bo v nedeljo z Eintrachtom v Frankfurtu spopadel s Freiburgom. Španec želi skupaj z navijači ustvariti čudovito zgodbo. Z zmago bi se povzpel na sedmo mesto. Danes se bosta v uvodu 24. kroga pomerila Augsburg in Köln.

Največji derbi nemškega klubskega nogometa se bo začel v soboto ob 18.30. Na Signal Iduna Parku velja pričakovati rumeno-črni navijaški kotel. Borussia Dortmund bo po nedavnem razočaranju v ligi prvakov še kako potrebovala pomoč navijačev. Za vodilnim Bayernom zaostaja osem točk. Bavarci so lahko med tednom počivali in se pripravljali na prestižni spopad, varovanci Nika Kovača pa so v sredo stopili v Bergamu na italijansko mino in nepričakovano izpadli v ligi prvakov proti Atalanti (1:4).

Borussia Dortmund je v sredo nepričakovano izpadla iz Evrope. Foto: Reuters

Nov neuspeh proti Bayernu bi poskrbel še za slabšo voljo nemškega velikana iz Porurja, ki se želi v soboto približati vodilnemu klubu na pet točk zaostanka. Pri gostiteljih bosta manjkala Emre Can in Niklas Süle, pri Bayernu pa še ni jasno, ali se bo med vratnici vrnil kapetan Manuel Neuer. Če ne bo stoodstotno pripravljen, ga bo od prve minute nadomeščal Jonas Urbig.

Riera se poteguje za sedmo mesto

V nedeljo bo na delu Eintracht Frankfurt, ki ga vodi Albert Riera. V goste prihaja Freiburg, obeta se neposredni obračun za sedmo mesto. Če bo zmagal ostala v Frankfurtu, bo Rierova četa prehitela Freiburg. Nekdanji trener Celja in Olimpije ima ogromne težave s sestavo moštva. Veliko igralcev se zaradi zdravstvenih težav nahaja na seznamu odsotnih, za vsak malce boljše volje pa je poskrbela vsaj vrnitev obrambnega stebra, kapetana Robina Kocha.

Albert Riera bo v nedeljo naskakoval drugo zaporedno domačo zmago z Eintrachtom. Foto: Guliverimage

Riera vstopa v dvoboj s Freiburgom s ciljem, da preseneti tekmeca. "Začeli smo skupaj pisati novo ljubezensko zgodbo. Skupaj z navijači želimo ustvariti nekaj čudovitega. Želim, da bi bili vsi ponosni na nas," želi 43-letni Španec tudi z Eintrachtom zmagovati na način, kot je to najraje počel v Sloveniji. V igri želi biti dominanten, si več upati od tekmeca in mu mešati štrene z določenimi taktičnimi presenečenji.

Nemško prvenstvo, 24. krog:

Petek, 27. februar:

Sobota, 28. februar:

Nedelja, 1. marec:

Lestvica