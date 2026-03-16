Kako do skoraj 3,5-krat cenejše elektrike: številna gospodinjstva tega še ne izkoriščajo

Večina gospodinjstev v Sloveniji večja opravila še vedno prestavlja v večerne ali nočne ure. Pranje perila, polnjenje električnega avtomobila ali ogrevanje vode pogosto zaženemo pozno zvečer, ker je elektrika takrat cenejša. Tak način uporabe izhaja iz sistema višje in nižje tarife, ki je v Sloveniji dolgo določal, da je električna energija čez dan praviloma dražja kot ponoči. Zato so številni gospodinjski aparati, bojlerji ali polnilnice električnih vozil pogosto delovali ponoči ali ob koncih tedna.

Toda energetski sistem se spreminja, z njim pa tudi način, kako lahko gospodinjstva uporabljajo električno energijo. V GEN-I so razvili nov Aktivni cenik elektrike za dom, ki prinaša drugačno logiko: elektrika je lahko najugodnejša prav čez dan, ko jo večina ljudi tudi dejansko uporablja. To pomeni, da številnih opravil ni več treba prestavljati v pozne večerne ure. Pranje perila, ogrevanje vode, delovanje klimatske naprave ali polnjenje električnega avtomobila lahko potekajo takrat, ko smo doma in aktivni. Hkrati pa lahko gospodinjstva s premišljenim razporedom porabe izkoristijo tudi ugodnejše cene električne energije.

Preverili smo, kako deluje Aktivni cenik, zakaj je elektrika čez dan lahko občutno cenejša in za katera gospodinjstva je tak način porabe lahko najbolj smiseln.

Kako deluje Aktivni cenik elektrike za dom

Ključna ideja Aktivnega cenika je preprosta: elektrika je najugodnejša takrat, ko je je v sistemu največ – čez dan. Zato nov cenik spodbuja gospodinjstva, da večji del svoje porabe prestavijo v dnevne ure.

Aktivni cenik ima dve sezoni. Nižja sezona traja osem mesecev, od marca do oktobra, višja sezona pa štiri mesece, od novembra do februarja. V obeh sezonah pa velja podobna logika: cene električne energije so razdeljene na tri časovna obdobja dneva.

Najugodnejše so tako imenovane sončne cene, ki veljajo med 9. in 16. uro, ko je elektrika najcenejša. To je čas, ko je v elektroenergetskem sistemu običajno največ energije iz sonca. Najmanj ugodne so konične cene, ki se pojavijo med 18. in 21. uro, ko se je porabi energije potrebno čim bolj izogniti oziroma jo prestaviti v dnevne ure.

Pomembna prednost Aktivnega cenika je tudi predvidljivost. Cene so določene vnaprej za vsako uro dneva in se ne spreminjajo glede na trenutne razmere na trgu. To pomeni, da uporabniki vedno vedo, kdaj je elektriko najbolj smiselno uporabljati in kdaj se večji porabi raje izogniti. Če večino električne energije porabite v času sončnih cen, lahko tak način uporabe prinese opazne prihranke. Sončna cena Aktivnega cenika elektrike za dom je čez dan skoraj 3,5-krat nižja od cene visoke tarife njihovega Radnega cenika. V praksi to pomeni, da lahko številna gospodinjska opravila preprosto prestavite na zgodnejše ure. Vse več naprav, kot so toplotne črpalke, električni grelniki vode, klimatske naprave ali pralni in pomivalni stroji, namreč omogoča programiranje delovanja, zato lahko delujejo ravno takrat, ko je elektrika najugodnejša.

Kje lahko gospodinjstva ustvarijo največ prihrankov

Aktivni cenik je najbolj zanimiv za gospodinjstva, ki imajo večje porabnike električne energije ali lahko delovanje nekaterih naprav brez večjih težav prestavijo na zgodnejše ure. Prav pri teh napravah se namreč skriva največji potencial za optimizacijo porabe in s tem tudi za nižje stroške električne energije.

Med napravami, kjer je prilagoditev najlažja in lahko prinese največji učinek, so predvsem toplotne črpalke, električni grelniki vode, klimatske naprave in polnjenje električnih vozil. Te naprave so med največjimi porabniki električne energije v gospodinjstvih, zato premik njihovega delovanja iz večernih ur v ure dneva pomeni opazno razliko pri končnem računu.

Veliko gospodinjskih opravil je mogoče razmeroma preprosto razporediti tudi čez dan. Pralni in sušilni stroj, pomivalni stroj ali različni kuhinjski aparati so naprave, katerih uporaba je pogosto odvisna predvsem od navad uporabnikov. Če ste čez dan doma ali delate od doma, lahko ta opravila brez večjih sprememb opravite v času, ko so cene elektrike najugodnejše. Po drugi strani pa obstajajo tudi naprave, katerih porabe ni smiselno prilagajati. Hladilniki, zamrzovalniki, razsvetljava ter televizorji in računalniki delujejo neprekinjeno oz. jih uporabljamo po potrebi, njihov vpliv na skupno porabo električne energije pa je manjši.

Prav zato je ključna prednost Aktivnega cenika v tem, da omogoča bolj premišljeno razporejanje porabe. Če večino električne energije porabite v času sončnih cen, lahko elektriko uporabljate takrat, ko je najugodnejša, brez večjih sprememb v vsakodnevnem življenju.

Pri tem lahko uporabnikom pomaga tudi digitalni pregled nad porabo. Na portalu Moj GEN-I odjemalci spremljajo porabo električne energije po urah, dnevih ali mesecih, kar omogoča boljši vpogled v navade porabe in lažje načrtovanje, kdaj je naprave najbolj smiselno uporabljati.

Elektrika čez dan lahko pomeni tudi bolj trajnostno izbiro

Tak način uporabe pomembno vpliva tudi na okolje. Čez dan je v elektroenergetskem sistemu običajno več energije iz obnovljivih virov, predvsem sonca. Če večji del porabe poteka takrat, se energija iz teh virov učinkoviteje izkoristi, kar prispeva k zmanjševanju ogljičnega odtisa.

GEN-I svojim odjemalcem v Sloveniji že od leta 2021 dobavlja izključno brezogljično električno energijo, z Aktivnim cenikom pa želi dodatno spodbuditi način uporabe, ki podpira bolj uravnotežen in trajnosten elektroenergetski sistem.

Brez vezave in z jasnimi cenami

Pomembna prednost za uporabnike je tudi prilagodljivost. Vsi ceniki GEN-I, vključno z Aktivnim cenikom elektrike za dom, so brez časovne vezave, zato lahko uporabniki kadarkoli brezplačno preidejo na drug cenik, če se njihove potrebe ali način porabe spremenijo.

Hkrati so vse cene določene vnaprej za vsako uro dneva, kar pomeni, da uporabniki vedno vedo, kakšna bo cena elektrike v posameznem delu dneva. Ta preglednost omogoča boljši nadzor nad porabo in lažje načrtovanje vsakodnevnih opravil.

Rešitev tudi za gospodinjstva s sončno elektrarno

Aktivni cenik ni namenjen le gospodinjstvom brez lastne proizvodnje energije. Posebna različica cenika je na voljo tudi za gospodinjstva s sončno elektrarno oziroma za tiste, ki o samooskrbi še razmišljajo. Tudi ta cenik temelji na enaki logiki dnevnih in koničnih cen, dodatno pa omogoča privlačne pogoje za oddajo električne energije nazaj v omrežje v večernih urah.

Elektrika, ki se prilagodi vašemu dnevu Način, kako uporabljamo električno energijo doma, se hitro spreminja. Naprav je vedno več, zato postaja pomembno tudi, kdaj elektriko uporabljamo. Aktivni cenik elektrike za dom je zasnovan prav z mislijo na to: da lahko gospodinjstva energijo uporabljajo takrat, ko jim najbolj ustreza, in hkrati izkoristijo ugodnejše cene. Če večji del porabe prestavite med 9. in 16. uro, ko veljajo t. i. sončne cene, lahko elektriko uporabljate v času, ko je najugodnejša. Tak pristop omogoča boljši nadzor nad porabo, večjo predvidljivost stroškov in možnost, da številna opravila opravite takrat, ko vam to najbolj ustreza. Hkrati Aktivni cenik omogoča tudi preprosto odločitev brez tveganja, saj ni časovne vezave. Če bi se vaše potrebe spremenile, lahko kadarkoli brezplačno izberete drug cenik. Za številna gospodinjstva to pomeni preprosto spremembo razmišljanja: namesto da elektriko uporabljamo takrat, ko je bilo to nekoč najugodnejše, jo lahko uporabljamo takrat, ko smo doma najaktivnejši. Če želite preveriti, ali bi bil Aktivni cenik elektrike za dom primeren tudi za vaše gospodinjstvo, lahko vse podrobnosti o cenah, delovanju in pristopu najdete na spletni strani GEN-I.

Cenejše cene elektrike čez dan so izredno privlačne tudi za male podjetnike, predvsem tiste, ki imajo takšno naravo dela, da večino svoje dejavnosti opravijo v dnevnem času. V GEN-I so tudi zanje razvili Aktivni cenik elektrike za mala podjetja, ki omogoča da je cena elektrike čez dan v nižji sezoni skoraj 3-krat nižja v primerjavi s ceno visoke tarife pri Rednem ceniku.

Aktivni cenik elektrike za mala podjetja je najbolj primeren za pisarne, storitvena podjetja, obrtnike in samostojne podjetnike, ki večino svoje dejavnosti opravljate med 9. in 16. uro.

Aktivni cenik ima dve sezoni: nižja traja kar osem mesecev (od marca do novembra, višja pa štiri mesece (od novembra do februarja).

V obeh sezonah so cene najugodnejše čez dan, med 9. in 16. uro v času 'sončnih cen'.

Cena je v nižji sezoni čez dan skoraj 3-krat nižja v primerjavi s ceno visoke tarife pri Rednem ceniku.

Cene so najmanj ugodne med 18. in 21. uro v času 'koničnih cen', zato se je potrebno porabi takrat čim bolj izogibati oziroma jo premakniti v dnevni čas.

Aktivni cenik je brez vezave.

V nižji sezoni je cena elektrike čez dan skoraj 3,5-krat nižja od cene v višji tarifi pri Rednem ceniku.

Prihranki so ob premiku v čas ugodnejših cen mogoči tudi v višji sezoni.

Z novim Aktivnim cenikom lahko mala podjetja izrazito zmanjšajo stroške električne energije. Če večino svoje dejavnosti že zdaj opravljajo čez dan, lahko to storijo celo brez prilagajanja porabe, hkrati pa si z nižjimi stroški elektrike povečajo tudi svojo konkurenčnost. Svojo porabo lahko preprosto spremljajo na portalu Moj GEN-I, kjer imajo vedno jasen pregled nad porabo in stroški električne energije.

Aktivni cenik je prvič na voljo tudi za mala podjetja, ki energijo za svojo dejavnost pridobivajo iz samooskrbe. Zasnovan je na enak način kot Aktivni cenik elektrike za mala podjetja in tako odjemalcem omogoča enake prednosti pri porabi energije čez dan. Dodatno pa v večernih urah zagotavlja zelo privlačne cene oddaje električne energije nazaj v omrežje.