Počitnice 2026: na Majorko z letalom vsak dan

Španija je ena najbolj priljubljenih in varnih počitniških destinacij v Sredozemlju. Še posebej se to pomlad in poletje splača osredotočiti na Majorko, kamor lahko s Počitnice.si že od 1. aprila dalje poletite vsak dan iz Zagreba in Celovca!

Nemiri na Bližnjem vzhodu so dodobra premešali počitniške načrte mnogih Slovencev, ki so načrtovali prvomajski ter poletni oddih na Mediteranu. A to ne pomeni, da počitnice letos odpadejo – Španija denimo ostaja odlična izbira za nepozaben oddih, med številnimi destinacijami te države pa še posebej izstopa Majorka , oziroma špansko Mallorca, majhen otok z aktivnostmi in plažami za vse generacije in okuse!

Majorka je posebna v mnogih pogledih: pohvali se lahko s popolno kombinacijo čudovitih peščenih ter skalnatih plaž in skritih zalivov, razgibano pokrajino v notranjosti otoka, čudovitim vremenom vse od zgodnje pomladi do pozne jeseni, prav tako je blizu, od 1. 4. 2026 dalje pa dosegljiva vsak dan!

S Počitnice.si lahko namreč od začetka aprila na sončno Majorko poletite z direktnim letom iz Zagreba in Celovca vsak dan ! To pomeni, da nepozabne počitnice na Majorki lahko povsem prilagodite svojemu urniku in se na ta Balearski otok odpravite bodisi zgolj na podaljšan vikend oddih bodisi na konkretne 7- ali 14-dnevne počitnice.

Izbrano letalsko povezavo na Majorko lahko na Počitnice.si kombinirate z bogatim naborom hotelov in apartmajev na celotnem otoku in s storitvijo po vaši želji: od nočitve z zajtrkom do polpenziona in all inclusive ponudbe.

A nikar ne čakajte predolgo, saj je zaradi situacije na Bližnjem vzhodu povpraševanje za počitnice na Majorki ogromno!

Hitro preverite bogato ponudbo počitnic na Majorki ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in si čimprej rezervirajte nepozaben dopust na Majorki ter izkoristite še ugodne 'first minute' popuste do 20 odstotkov, ki so na voljo samo še do 31. 3. 2026!

Počitnice na Majorki so odličen način za sprostitev od sodobnega vsakdana

Čeprav meri manj kot štiri tisoč kvadratnih kilometrov, se lahko Majorka pohvali z osupljivo naravo, raznoliko kulturno dediščino in živahnim utripom obalnih mest. Je otok številnih kontrastov: od mirnih zalivov in peščenih plaž do dramatičnih gorskih verig ter zgodovinskih mest s stoletnimi tradicijami.

Prav zato so počitnice na Majorki odlična izbira za vse okuse in generacije. Priljubljeni zalivčki s peščenimi plažami so popolni za družinske vragolije ob morju in v njem, odročnejši in težje dostopni predeli zagotavljajo popolno intimo parom ter ljubiteljem miru, območja z množico barov in diskotek pa so kot nalašč za vse, ki si na počitnicah želijo zabave.

Na počitnice na Majorko vsak dan z nizkocenovnikom iz Zagreba in Celovca

Majorka je blizu in z ugodnimi letalskimi povezavami v soseščini kot nalašč tako za podaljšan vikend oddih kot za prave počitnice. Na Počitnice.si so pripravili bogat nabor počitniških paketov za Majorko s številnimi letalskimi povezavami z bližnjih letališč. Od aprila do oktobra 2026 lahko tako na počitnice na Majorki poletite štirikrat tedensko iz Gradca , štirikrat na teden iz Trevisa pri Benetkah , iz Zagreba in Celovca pa od 1. aprila 2026 kar vsak dan !

A to še ni vse! Do 31. 3. 2026 lahko poletne počitnice na Majorki rezervirate po super ugodni 'first minute' ceni, do 20 odstotkov ugodneje ! Ob tem vam na Počitnice.si nudijo še možnost plačila v 2 do 24 obrokih , kar pomeni, da prvomajske ali poletne počitnice na Majorki rezervirate danes, plačate pa pozneje, po delih, kar je veliko lažje kot plačati celoten znesek naenkrat!

Majorka – letovišča in plaže za vse generacije in okuse

Majorka je čudovita destinacija za prvi maj in poletje, saj se lahko pohvali s kopico privlačnih letovišč na različnih delih otoka. V prestolnici Palma de Mallorca sta priljubljeni letovišči Playa de Palma, kjer se vedno kaj dogaja, ter Palma Nova, ki ponuja številne aktivnosti za družine. Tu je še letovišče El Arenal, ki je s številnimi bari in diskotekami pravo kraljestvo zabave.

Na nasprotni severni strani je zanimivo letovišče Pollensa, ki ponuja čudovite razglede na vrhove gorovja Serra de Tramuntana, pa letovišče Ca'n Picafort, ki se lahko pohvali z eno najlepših plaž na svetu. Ljubitelji miru boste na svoj račun prišli v zalivu Cala Figuera na severu Majorke, ki ga obdaja očarljiva gorska kulisa, ter na plaži Es Trenc na jugozahodu otoka, kjer najfinejši, snežno bel pesek in turkizna voda ustvarjata pravo karibsko vzdušje.

Središče dogajanja na vzhodni obali predstavlja Cala Millor z dolgo plažo in številnimi hoteli. Tu najdete tudi najlepše plaže Majorke. Med Porto Christo in Cales de Majorke leži denimo plaža Cala Varques, obdana s skalami in pečinami s čudovito drobnim peskom, turkizno vodo in ravno plažo. V bližini sta zanimivi še družinski letovišči Playa de Muro in Sa Coma, na jugovzhodni obali pa očara sproščeno mestece Cala d'Or s sedmimi peščenimi zalivi, elegantnimi trgovinami in marino za superjahte.

Kljub majhnosti Majorka ponuja pisano paleto aktivnosti

Poleg plaže velja počitnice na Majorki izkoristiti tudi za izlet na odprto morje z ladjico ali katamaranom. S čolnom ali peš lahko obiščete tudi obalne jame Drach na vzhodni obali otoka, ki se lahko pohvalijo s čudovitimi kapniki, ali pa jame Hams, ki so nekoliko daljše, a zaradi nekoliko enostavnejšega dostopa ter poti primerne tudi za otroke. Obiskati velja prestolnico Palma de Mallorca in si ogledati znamenito katedralo La Seu ter se vkrcati na kultni vlak za Porto de Soller, ki je včasih skrbel za prevoz agrumov, danes pa velja za turistično atrakcijo z idiličnimi razgledi na razgibano pokrajino.

Majorka ponuja tudi ogromno možnosti za družinske pustolovščine: od zabave v vodnih parkih, opazovanja živali na farmah, plezalnih izzivov, do obiskov zgodovinskih gradov in interaktivnih muzejev. Proti zahodu se splača zapeljati do zgodovinske vasice Vallermossa med vršaci gorske verige Tramuntana, kjer se prodajajo tipični darovi Majorke: izdelki iz gline, lesa in oljk ter biseri, po katerih je otok še posebej znan.

Costa Brava in Costa Blanca – popolni alternativi za vse, ki jim je ljubša kontinentalna Španija

Če ste na Majorki že bili ali pa bi zaslužen oddih enostavno radi preživeli kako drugače, sta pomlad in poletje kot nalašč za počitnice v Španiji ! Poleg Balearov in Kanarskih otokov se lahko Španija namreč pohvali tudi s številnimi privlačnimi destinacijami na celini! Predstavljamo dve, na kateri lahko s Počitnice.si v 2026 ugodno poletite iz bližnjega Zagreba !

Izjemno priljubljena je že leta Costa Brava , ki se razprostira na skoraj 300 kilometrih severovzhodne španske obale in je poznana po številnih letoviščih, ki se lahko pohvalijo s pestro ponudbo za vse generacije in okuse. Najbolj znana so Lloret de Mar, Santa Susanna in Malgrat, prav vsa pa slovijo po peščenih plažah, zabavi in nepozabnih doživetjih. Počitnice na Costa Bravi se vsekakor splača izkoristiti tudi za celodnevni izlet v bližnjo Barcelono, kjer si lahko ogledate Sagrado Familio in druge Gaudijeve stvaritve, obiščete legendarni stadion Camp Nou, kjer domuje FC Barcelona, ali pa preprosto uživate na plaži Barceloneta.

Z izjemnimi plažami se lahko pohvali tudi Costa Blanca – 244 kilometrov dolg pas ob Sredozemskem morju, ki sega vse od Katalonije na severovzhodu do Murcie na jugu Španije. Costa Blanca v prevodu pomeni 'Bela obala', ime pa je dobila zaradi svojih številnih svetlih peščenih plaž. Središče predstavlja mesto Alicante, ki ponuja popolno kombinacijo sončnih plaž, bogate kulture, zgodovinskih znamenitosti in živahnega vzdušja. Ne glede na to, ali iščete oddih na plaži (ena najbolj priljubljenih je Playa del Postiguet v samem središču mesta), želite odkrivati ​​zgodovinske bisere ali se preprosto potopiti v lokalno kulturo, vam bo Alicante zagotovo izpolnil željo.

