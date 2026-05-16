Panika med Nemci: bojijo se, da bodo ostali brez dopusta na Hrvaškem

Nemški mediji so v zadnjih dneh med državljani širili strah, da bi lahko turistom, ki so dopust rezervirali na Hrvaškem, odpovedali rezervacije. Panika je nastala zaradi novega zakona za zasebne najemodajalce in napovedi, da bodo morale imeti vse nepremičnine, ki se oglašujejo na platformah, kot sta Airbnb in Booking, obvezne registracijske številke. To je v Nemčiji sprožilo ugibanja, da bi lahko najemodajalci nekatere že potrjene rezervacije odpovedali, a je dejansko stanje veliko manj dramatično, poroča hrvaški portal Index.

Nov zakon o gostinstvu, ki bi hrvaška pravila uskladil z novimi določbami EU za kratkoročne najeme, je trenutno šele v fazi javnega posvetovanja. Čeprav bi bil zakon lahko sprejet še v tem letu, je polna uveljavitev novih pravil načrtovana za januar 2027. Skrbi o odpovedi že rezerviranih namestitev so tako odveč.

Boj proti nezakonitim najemom in povečanje davčnih preglednosti

Vse se je začelo z uvedbo enotnega sistema registracije za kratkoročne turistične najeme v EU, katerega cilj je boj proti nezakonitim najemom in povečanje davčnih preglednosti na platformah za turistične najeme. Uredba v državah članicah začne veljati 20. maja 2026, Hrvaška pa kot del uskladitve načrtuje uvedbo obvezne registracijske številke za namestitve. Čeprav uredba formalno začne veljati maja letos, številne države, vključno s Hrvaško, še niso v celoti dokončale svojih nacionalnih sistemov izvajanja. Prav ta prehodna faza in nejasna komunikacija sta privedli do različnih interpretacij v tujih medijih.

"Že več tednov prejemamo povpraševanja turistov iz Nemčije o tem, kaj se bo zgodilo z njihovimi rezervacijami. Kličejo nas v strahu, da bi jim rezervacije lahko odpovedali. Nemški mediji pišejo, da bodo rezervacije odpovedane, če namestitev nima registracijske številke, zato nas sprašujejo, ali bodo sploh lahko prišli na počitnice na Hrvaško," je za portal Index povedala najemodajalka z otoka Vis.

Pojasnila je, da se z oddajanjem turističnih namestitev ukvarja že 20 let, da ima vse urejeno, a registracijske številke nima. "Ne vemo, kako jo lahko dobimo ali kdaj jo bomo dobili. Glede tega novega zakona je veliko negotovosti. Nihče nam ni povedal, kaj potrebujemo, in zato ne znamo niti pomiriti gostov. Zaradi situacije v svetu ne vemo, kakšna sezona nas čaka. Zdaj pa imamo še to težavo, da se gostje bojijo priti. Nihče nam nič ne pove," je še dodala.

S Hrvaške turistične skupnosti so za portal pojasnili le, da so s poročanjem nemških medijev seznanjeni, na ministrstvu za turizem in šport pa dodali, da je uveljavitev novega zakona predvidena za januar 2027, zato v tem trenutku pridobitev registracijske številke za namen oglaševanja na spletnih platformah še ni potrebna.