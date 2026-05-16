Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sobota,
16. 5. 2026,
11.14

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
potovanje dopust turizem turisti Nemčija Hrvaška

Sobota, 16. 5. 2026, 11.14

18 minut

Panika med Nemci: bojijo se, da bodo ostali brez dopusta na Hrvaškem

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Hrvaška, turizem, poletje, turisti | "Že več tednov prejemamo povpraševanja turistov iz Nemčije o tem, kaj se bo zgodilo z njihovimi rezervacijami. Kličejo nas v strahu, da bi jim rezervacije lahko odpovedali," je potožil najemodajalec z otoka Vis. | Foto Shutterstock

"Že več tednov prejemamo povpraševanja turistov iz Nemčije o tem, kaj se bo zgodilo z njihovimi rezervacijami. Kličejo nas v strahu, da bi jim rezervacije lahko odpovedali," je potožil najemodajalec z otoka Vis.

Foto: Shutterstock

Nemški mediji so v zadnjih dneh med državljani širili strah, da bi lahko turistom, ki so dopust rezervirali na Hrvaškem, odpovedali rezervacije. Panika je nastala zaradi novega zakona za zasebne najemodajalce in napovedi, da bodo morale imeti vse nepremičnine, ki se oglašujejo na platformah, kot sta Airbnb in Booking, obvezne registracijske številke. To je v Nemčiji sprožilo ugibanja, da bi lahko najemodajalci nekatere že potrjene rezervacije odpovedali, a je dejansko stanje veliko manj dramatično, poroča hrvaški portal Index.

Nov zakon o gostinstvu, ki bi hrvaška pravila uskladil z novimi določbami EU za kratkoročne najeme, je trenutno šele v fazi javnega posvetovanja. Čeprav bi bil zakon lahko sprejet še v tem letu, je polna uveljavitev novih pravil načrtovana za januar 2027. Skrbi o odpovedi že rezerviranih namestitev so tako odveč.

Boj proti nezakonitim najemom in povečanje davčnih preglednosti

Vse se je začelo z uvedbo enotnega sistema registracije za kratkoročne turistične najeme v EU, katerega cilj je boj proti nezakonitim najemom in povečanje davčnih preglednosti na platformah za turistične najeme. Uredba v državah članicah začne veljati 20. maja 2026, Hrvaška pa kot del uskladitve načrtuje uvedbo obvezne registracijske številke za namestitve. Čeprav uredba formalno začne veljati maja letos, številne države, vključno s Hrvaško, še niso v celoti dokončale svojih nacionalnih sistemov izvajanja. Prav ta prehodna faza in nejasna komunikacija sta privedli do različnih interpretacij v tujih medijih.

"Že več tednov prejemamo povpraševanja turistov iz Nemčije o tem, kaj se bo zgodilo z njihovimi rezervacijami. Kličejo nas v strahu, da bi jim rezervacije lahko odpovedali. Nemški mediji pišejo, da bodo rezervacije odpovedane, če namestitev nima registracijske številke, zato nas sprašujejo, ali bodo sploh lahko prišli na počitnice na Hrvaško," je za portal Index povedala najemodajalka z otoka Vis. 

Pojasnila je, da se z oddajanjem turističnih namestitev ukvarja že 20 let, da ima vse urejeno, a registracijske številke nima. "Ne vemo, kako jo lahko dobimo ali kdaj jo bomo dobili. Glede tega novega zakona je veliko negotovosti. Nihče nam ni povedal, kaj potrebujemo, in zato ne znamo niti pomiriti gostov. Zaradi situacije v svetu ne vemo, kakšna sezona nas čaka. Zdaj pa imamo še to težavo, da se gostje bojijo priti. Nihče nam nič ne pove," je še dodala.

S Hrvaške turistične skupnosti so za portal pojasnili le, da so s poročanjem nemških medijev seznanjeni, na ministrstvu za turizem in šport pa dodali, da je uveljavitev novega zakona predvidena za januar 2027, zato v tem trenutku pridobitev registracijske številke za namen oglaševanja na spletnih platformah še ni potrebna.

Split
Novice Hrvaška turistična središča z drastičnimi ukrepi, začelo se je v Makarski in Zadru
Hrvatica pretepla filipinskega turista
Novice Mlada Hrvatica brutalno pretepla filipinskega turista #video
Restavracija, Hrvaška, otok
Novice Hrvaški ponudniki: Popusti niso potrebni
potovanje dopust turizem turisti Nemčija Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.