Je to slovo desnega mesije?

Za zdaj se še ne ve, kakšne bodo posledice ameriško-izraelske vojne proti Iranu. Najbolj črnogledi napovedujejo celo zaton ZDA. Številni nekdanji podporniki Donalda Trumpa so zelo razočarani nad njim, ker je napovedal konec ameriških vojn na Bližnjem vzhodu, zdaj pa je napadel Iran.

"V življenju vsakogar pride trenutek, ko svojega očeta prvič dojema kot starega in krhkega. Vidimo, morda že prej kot on, da ne more storiti tistega, kar mu je nekoč šlo tako zlahka. Njegova moč peša in pogosto mu manjka presoje. Tako je tudi z ZDA, ki so v ostarelosti svojega imperija postale vse bolj nepredvidljive in agresivne. Glede na evropski odziv na Trumpove grožnje o priključitvi Grenlandije, njegove grožnje s posegom v našo notranjo politiko in ustrahovanjem s carinami je v obupu, s katerim Trumpova administracija zdaj izmenično prepričuje in prosi za našo pomoč pri svoji trenutni zmešnjavi, nekaj bednega," v britanskem mediju UnHerd piše politični analitik Aris Roussinos.

Se bliža konec ameriškega imperija?

"ZDA so se spotaknile, ko so se lotile nespametnega ravnanja, o katerem se z nami (Evropo oziroma Veliko Britanijo, op. p.) niso posvetovale in ki bo negativno vplivalo na vse nas. Njena očitna krhkost in šibkost uma sta upravičen vir zaskrbljenosti. Tudi na vrhuncu svoje moči ameriški imperij ni privolil v tako tvegano in samouničevalno igro. Ko to stori zdaj, v tej pozni fazi, je težko, da ne bi čutili bližanja konca."

Kot trdi Roussinos, je kljub vsej pristni in osupljivi moči ameriškega vojnega stroja geografija Iranu dala prednost v Hormuški ožini, za katero ni očitne vojaške rešitve. "Težko si je predstavljati, kaj lahko pri blokadi ožine stori ekspedicijska enota marincev, ki trenutno pluje proti Mehiškemu zalivu iz Pacifika. /.../ Tudi če 2.500 marincev zasede otok Kešm na iranski strani ožine, bodo oni in ladje, ki jih pošiljajo varovat, še vedno v dosegu orožnih sistemov v celinskem mestu Bandar Abas – in med njegovim polmilijonskim prebivalstvom – ter v skalnatih in pustih gorskih verigah za njim."

Kaj lahko stori evropska mornarica, česar ne more ameriška?

"Trump sicer zahteva, da tankerje skozi ozko vodno pot spremljajo evropske ali celo kitajske vojne ladje, vendar obstaja razlog, da je ameriška mornarica zavrnila isto nalogo. Česar ZDA ne morejo storiti brez politično nevzdržnega tveganja in zelo malo možnosti za uspeh, Britanija zagotovo ne more, Trumpova zahteva, da to poskusimo, pa je razdražljiva in navsezadnje smešna. Kot je ta teden upravičeno pripomnil nemški obrambni minister Boris Pistorius: 'Kaj Donald Trump pričakuje od peščice ali dveh evropskih fregat, da bi dosegle to v Hormuški ožini, česar močna ameriška mornarica ne more obvladati sama?'"

Lahko Američani z vojaško močjo spet odprejo strateško pomembno Hormuško ožino? Foto: Wikimedia Commons

"V tem trenutku zgodovinske ameriške šibkosti, ki tako hitro sledi Trumpovemu ustrahovanju naše domače celine, moramo biti Evropejci nekoliko bolj ambiciozni pri ponovnih pogajanjih o pogojih našega odnosa. Vendar pa se namesto tega konservativni in reformni politiki (mišljeni so britanski politiki, člani britanske konservativne ali reformne stranke, op. p.), ki bi se slepo podali v vojno, zdaj zapletajo v vozle, da bi upravičevali skrivnostna in neskladna stališča, ter se tako izolirajo tako od domačega javnega mnenja kot tudi od širše evropske desnice. Da so se znašli v tem položaju, se zdi skoraj bolj patetično kot obžalovanja vredno, tako brez kakršnegakoli političnega ali strateškega smisla. Tako kot starši se tudi vsi imperiji starajo, venejo in sčasoma umrejo. Sinovska zvestoba običajno ne pomeni, da skočimo v grob skupaj z njimi," članek sklene Roussinos.

Zakaj Trump ni politični mesija

Britanski medij UnHerd je objavil tudi članek ameriškega političnega analitika iranskega rodu Sohraba Ahmarija, ki je bil nekdaj Trumpov podpornik.

Ahmari je bil nekdaj prepričan, da je Trump še vedno najboljša izbira za tiste, ki so verjeli, da je konvencionalno konservativno gibanje del težave. "Samo Trump se je uprl globoki državi, ki so ji dali moč njegovi republikanski predhodniki. Samo Trump je prekinil s katastrofalno zunanjo politiko, ki jo je zagovarjalo konservativno gibanje," je pred leti pisal Ahmari.

"Trump je povzročitelj kaosa"

Zdaj pa Ahmari trdi, da je Trump opustil intuicije in zaveze, ki so ga očitno ločevale od ponixonovskega republikanskega mainstreama. Nenazadnje je Trump opustil tudi odpor do brezobzirnega prelivanja krvi in ​​uničenja.

Ahmari tudi piše, da je Trump postal podkupljiv, nepredvidljiv, otročji povzročitelj kaosa. "Običajni Američani se po svojih najboljših močeh trudijo zaščititi svoje denarnice pred njegovimi muhami. Drugi svetovni voditelji se pri pripravah na nestabilni mednarodni red, ki ga bo pustil za seboj, vse bolj ozirajo dlje od njega (tj. od Trumpa)."

Trump nikoli ni bil tisti pravi (ang. Trump was never the one, tj. tista prava politična izbira, ki bi rešila težave, op. p.), je še zapisal Ahmari.