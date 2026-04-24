Petek, 24. 4. 2026, 9.51

79-letni Trump zaspal sredi sestanka #video

Avtor:
K. M.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki bo kmalu dopolnil 80 let, je v četrtek sredi sestanka v Beli hiši zaspal. To se je 79-letniku sicer zgodilo že večkrat.

Trumpove veke so postale vidno težke približno na polovici televizijskega nagovora, v katerem je napovedal dogovor s farmacevtskim podjetjem Regeneron. Medtem ko so za njim v Ovalni pisarni stali ministri in izvršni direktorji farmacevtskih velikanov, je Trump popolnoma zaprl oči, se nato zbudil ter jih še večkrat znova odprl in zaprl. 

Pred leti se je posmehoval Bidnu, zdaj zaspal tudi sam 

Ironično je, da se je Trump le nekaj let prej posmehoval nekdanjemu predsedniku Joeju Bidnu, ki je prav tako večkrat zaspal med sestanki. Klical ga je Zaspani Joe. A sodeč po posnetkih Bele hiše se zdi, da vzdevek Trumpu zdaj veliko bolj ustreza.

To ni prvič, da je Trump javno zadremal pred kamero. Nazadnje se mu je to zgodilo prejšnji mesec med sestankom kabineta, ko je obrambni minister Pete Hegseth kritiziral medijsko poročanje o ameriško-izraelski vojni proti Iranu in Libanonu.

Le nekaj dni prej je očitno zaspal tudi na novinarski konferenci o delovni skupini v Memphisu. 

Bela hiša: Počiva in pozorno posluša

Bela hiša takšne situacije uradno opravičuje s trditvijo, da predsednik v resnici ne spi, ampak "pozorno posluša" in ima le zaprte oči. Tudi Trump je dejal, da je zapiranje oči za kratek čas "zelo sproščujoče" in "mu pomaga pri koncentraciji".

