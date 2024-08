Iranec svari Trumpa: Čas se izteka

Ameriško-južnoafriški tehnološki multimilijarder Elon Musk je postal eden največjih in najglasnejših podpornikov republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa. Z njim je pred dnevi na omrežju X opravil tudi intervju. A nekateri so prepričani, da bo Muskova podpora v resnici Trumpu škodila, ker od republikancev odganja delavske glasove.

V intervjuju na družbenem omrežju X (nekdaj Twitter) je Donald Trump med drugim pohvalil Elona Muska, ker je ta v podjetju Twitter, potem ko ga je leta 2022 lastniško prevzel, množično odpuščal zaposlene, ki so hoteli stavkati proti njemu.

Ahmari Trumpu: Ne moreš sedeti na dveh stolih hkrati

Te besede so med drugim zbodle v Iranu rojenega ameriškega političnega analitika in aktivista Sohraba Ahmarija. Ta podpira ameriške republikance, a hkrati zagovarja stališče, da morajo biti ameriški konservativci prodelavski, če želijo biti uspešni na volitvah.

Ahmari je zato v članku v britanskem mediju New Statesman Trumpa posvaril, da se ne more hkrati navduševati nad protidelavsko in protisindikalno usmerjenim tajkunom Muskom in obenem voditi populistične politike. Odločiti se mora za eno od njih, ker ne more sedeti hkrati na dveh stolih.

Je Trumpova prodelavska retorika zlagana?

Ahmari je članek sklenil z naslednjimi besedami: "Z odobravanjem Muskovega brutalnega ravnanja z njegovimi delavci je Trumpova kampanja žal dala prav tistim, ki so njegovo prodelavsko retoriko videli le kot fasado. Še vedno obstaja možnost, da Trumpova ekipa dokaže, da se ti kritiki motijo, na primer tako, da predlaga reformo delovnega prava, ki bo zmanjšala razliko v pogajalski moči med delodajalci in zaposlenimi. Toda čas se izteka."