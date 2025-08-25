Oven

Dobičkonosni posli bodo potrkali na vrata in uspešni boste pri vsem, kar si boste zadali. Izkoristite donosne priložnosti. Vaše zaupanje je neverjetno, komunikacija pa zelo impresivna. Vaše podpiranje sodelavcev, starejših in nadrejenih se vam bo povrnilo z njihovim podpiranjem vas. Ponosni boste nase.

Bik

Čaka vas nemiren dan. Bodite potrpežljivi, ne ukvarjajte se z zamerami in ne izzovite spora. Počutje bo še slabše, če se ne boste vsaj malo prilagodili. Pri iskanju sprave pa bodo lahko nastala trenja. Današnji dan ne bo ugoden za iskanje pomoči ali soglasja. Veliko bo nejasnosti, zmot in zablod.

Dvojčka

Vzemite se v roke. Če ne boste pazili na besede in dejanja, boste po neumnosti zapravili veliko priložnosti za poslovni uspeh. Pazite, da ne boste naredili usodne napake, zato se že prej pripravite. Zavedajte se, da je včasih bolje molčati. Jezo, ki jo držite v sebi, sprostite na miren način. Potrpežljivo!

Rak

Danes boste imeli v mislih predvsem obveznosti do družine. Stopite do sorodnika, od katerega ste se oddaljili. Čas bo pravi za pogovor, lahko bosta sklenila kompromis in lahko bosta vzpostavila harmonijo v odnosu. Odkrit pogovor ne bo pretežak za vaju, saj se brezpogojno spoštujeta in cenita. Nesporazumi so vaju oddaljili – rešita jih!

Lev

Če čutite, da je trenutno okoli vas preveč omejitev, ukrepajte. Vse ovire so pred vami zato, ker niste dovolj močni, da bi se borili proti njim. Morate pokazati malce več! Tako se boste tudi počutili bolje. Drugim pa boste dali vedeti, da jim ni potrebno ves čas gledati preko vaših ramen.

Devica

Danes boste veliko razmišljali o zamenjavi službe, saj ste ponovno dobili priložnost nekje, kjer ste jo nekoč že odklonili. Dobro bi bilo, da bi razmislili, zakaj je nazadnje niste sprejeli in kaj vas je takrat motilo. Morda bi bilo bolje, da bi poiskali povsem novo, če v trenutni službi niste zadovoljni.

Tehtnica

Če se vam bo zdelo, da vas ljudje ne razumejo, ko boste govorili, ne postanite zaradi tega slabe volje. Drugi si bodo morda samo narobe razlagali vaše besede, a vas bodo vsaj poslušali. Poskušajte jim objasniti zadeve. Če občasno niste močno usklajeni z drugimi ljudmi, nič zato. Pomembno je, da na koncu to razčistite.

Škorpijon

Danes boste nekoliko razočarani, saj se vaši načrti nikakor ne bodo odvijali v pravo smer. Prepustite se dogajanju. Spomnite se, da so lahko zelo osrečujoče tudi stvari in priložnosti, ki popolnoma nič ne stanejo. Pokličite prijatelje in skupaj preživite večer. Večer pa bo ugoden tudi za sklepanje novih prijateljstev.

Strelec

Tisto, o čemer ste dolgo samo sanjali, se bo danes končno začelo uresničevati. Bodite pozitivno naravnani. Blokade v komunikaciji vam bodo povzročile nemalo težav. Naj vas preteklost, ki bo potrkala na vaša vrata, ne vrže iz tira. Kar je bilo, je bilo. Odpravite se naprej.

Kozorog

Danes boste z vsemi ponovno na isti valovni dolžini. Drugi bodo prijazni in vas bodo podpirali. Hvaležni vam bodo za vašo pomoč in prijaznost. Če želite okrepiti stike s sorodniki ali prositi nekoga za uslugo, bo današnji dan pravi za to. Tudi v službi bodo odnosi zelo pozitivno naravnani.

Vodnar

Danes se pripravite na nadvse pozitiven dan. Imeli boste srečo pri vseh zadevah, povezanih s kariero in financami. Poslovneži boste deležni dobička in uspeha, ostali pa lahko pričakujete najmanj javno pohvalo ali napredovanje. Postavite se v ospredje in pokažite, da si tega želite.

Ribi

V vajinem odnosu se bodo zgodili zanimivi preobrati. Vse, kar vas je do nedavnega pri partnerju jezilo, vam bo danes postalo zanimivo in privlačno. Njemu bo primanjkovalo potrpežljivosti, vam pa interesa za njegove težave. Zdelo se vam bo, da vedno znova poslušate eno in isto.