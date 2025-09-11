Nova kartica Petrol Pay Loyalty poenostavlja vsakdanja plačila in nagrajuje zvestobo

Lažje plačevanje in dodatne nagrade ob vsakem nakupu – vse to vam prinaša nova plačilna kartica zvestobe Petrol Pay Loyalty, ki je s 1. septembrom 2025 nadomestila dosedanjo plačilno kartico Petrol klub. Omogoča vam, da z eno samo kartico hitro in varno plačujete praktično kjerkoli. Ker nova kartica združuje Petrolov program zvestobe in mednarodno kartico Visa, jo lahko uporabljate na vseh Petrolovih prodajnih mestih ter povsod, kjer sprejemajo kartice Visa – v trgovinah, restavracijah, na spletu, doma ali v tujini. Hkrati imate popoln pregled nad svojo porabo in zbranimi Zlatimi točkami prek priročne mobilne aplikacije Petrol GO, ki vsakemu nakupu doda še digitalno dimenzijo nadzora. Nova kartica omogoča tudi plačevanje polnjenja električnih vozil na Petrolovi mreži lastnih in partnerskih e-polnilnic.

"Kartica Petrol Pay Loyalty je ustvarjena za trenutke, ko si želimo več – več svobode, več prihrankov in več malih radosti. Na Petrolu dobro razumemo, da so naši kupci vsak dan v različnih vlogah – kot vozniki, starši, popotniki ali ljubitelji dobrih doživetij. Z novo kartico jim zato ponujamo preprost in varen način plačevanja, hkrati pa jih za zvestobo nagrajujemo z dodatnimi ugodnostmi. Verjamemo, da bo kartica kupcem olajšala vsakdan in jim omogočila, da bodo imeli več prostora za stvari, ki jim pomenijo največ," je povedal Drago Kavšek, član uprave družbe Petrol, pristojen za finančno upravljanje, obvladovanje tveganj in optimizacijo poslovanja.

Nova kartica je vaš idealen sopotnik v številnih vsakodnevnih situacijah. Zjutraj se na primer ustavite na prodajnem mestu Petrola, natočite gorivo in si privoščite kavo. Pri plačilu le brezstično prislonite svojo kartico Petrol Pay Loyalty in znesek je v hipu poravnan, povrhu pa se vam na račun samodejno naložijo nove Zlate točke za popuste na prihodnje nakupe. Tako se že običajen postanek za gorivo spremeni v priložnost za prihranek.

Foto: Petrol

Ko pride čas za večji nakup, recimo za kurilno olje pred zimo, visok znesek s kartico Petrol Pay Loyalty ni več razlog za skrb. Strošek lahko pri nakupovanju na Petrolovih prodajnih mestih preprosto razdelite na do 24 obrokov, pri čemer ne plačate nobenih obresti ali dodatnih stroškov. Tako visok znesek ne obremeni vašega družinskega proračuna naenkrat, temveč ga lažje in pregledno poravnate postopoma.

Nova kartica vam pride prav na skoraj vsakem koraku. Ker ima funkcionalnost mednarodne plačilne kartice, vam ni več treba razmišljati o različnih načinih plačila v različnih situacijah. Petrol Pay Loyalty lahko uporabite tako na Petrolovih prodajnih mestih kot v vseh trgovinah in lokalih doma in v tujini, kjer sprejemajo kartico Visa. Kartico Petrol Pay Loyalty lahko uporabljate tudi za varno spletno nakupovanje kjerkoli. Nova kartica prinaša še eno pomembno novost – omogoča vam tudi plačevanje polnjenja električnih vozil na Petrolovi mreži lastnih in partnerskih e-polnilnic. Tako podpira trajnostne oblike mobilnosti in vam zagotavlja večjo svobodo pri uporabi sodobnih energetskih rešitev.

Foto: Petrol

Za vaš popolni nadzor nad financami poskrbi mobilna aplikacija Petrol GO. Prek aplikacije lahko v vsakem trenutku preverite svojo porabo in razpoložljivo stanje ter spremljate vse transakcije v realnem času. Na enem mestu imate zbrane tudi Zlate točke in ugodnosti programa zvestobe, poleg tega pa lahko v aplikaciji nastavite ali spreminjate limite porabe in hitro potrdite vsako spletno plačilo. Če kartico kje založite, jo lahko z nekaj kliki v aplikaciji začasno zaklenete (ali kadarkoli spet odklenete) in po potrebi naročite nadomestno – vse to za dodatno varnost in brez obiska poslovalnice. Z aplikacijo Petrol GO so vaše finance vedno pod nadzorom, vedno pa imate tudi popoln pregled nad svojo kartico, kjerkoli že ste.

Foto: Petrol

Prehod na novo kartico Petrol Pay Loyalty je za obstoječe člane Petrolovega programa zvestobe Petrol klub popolnoma brezskrben. Vse obstoječe Zlate točke, dobroimetje, neizkoriščene dosedanje ugodnosti: brezplačen vstop v toaletne prostore na vseh Petrolovih prodajnih mestih, nakupi za nič evrov, ugodni paketi kav in avtopranj, ki prinašajo najnižje cene kave in pranja avtomobila (kava že od 0,77 € oz.avtopranje že od 0,67 €), pa tudi darila ob rojstnih dneh in praznikih se vam samodejno prenesejo na novo kartico, limiti porabe pa ostajajo enaki.

S kartico Petrol Pay Loyalty v družbi Petrol nadaljujejo uresničevanje svoje vloge zaupanja vrednega partnerja uporabnikom pri vsakodnevnih in dolgoročnih energetskih potrebah. Kot največja energetska družba v Sloveniji razvijajo rešitve, ki ne prinašajo le zanesljive oskrbe z energenti, temveč tudi enostavne in sodobne plačilne možnosti, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo. S tem dokazujejo svojo zavezanost digitalizaciji, trajnostni mobilnosti in gradnji dolgoročnega odnosa s kupci.

Foto: Petrol

Več o Petrol Pay Loyalty kartici in načinu pridobitve je na voljo tukaj.

Naročnik oglasnega sporočila je PETROL, D. D.