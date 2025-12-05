Danes ponoči razkrit Lexusov koncept je dolg 4,69 metra, širok je 2,04 metra, medosna razdalja pa znaša 2,72 metra. To je koncept športnega avtomobila za dva potnika, ki so ga pri Lexusu razvijali vzporedno s Toyotinima športnima modeloma - GR GT in GR GT3. Medtem ko bo Toyotin avtomobil, ki ga na cestah pričakujemo čez dve leti, poganjal glasen bencinski motor V8, bo Lexus na osnovi imena LFA izdelal njegovo električno različico.

Kakšne so posebnosti koncepta?

Oblikovno je LFA povsem nov, kar velja tako za zunanjost kot tudi minimalistično notranjost. V njej izstopa manjši volan, kar nakazuje na tehnologijo “steer-by-wire” oziroma le še elektronsko povezavo volana in koles.

Relativno kratka dolžina vozila namiguje, da bodo baterije namestili za voznikovim prostorom in ne prek celotne površine v dnu vozila. O baterijah in tehnologiji pogona za zdaj še ni podatkov. Glede na datum lansiranja (okrog leta 2027 ali 2028), bi lahko Toyota prav ta športnik kot prvega opremila z novo generacijo “solid-state” baterij.

Originalni LFA se je poslovil leta 2012

Ne glede na tehnični potencial, bo imel električni športnik zagotovo težko nalogo. Ime LFA je prava avtomobilska ikona. Lexus je tega športnika, ki ga je poganjal 4,8-litrski motor V10, izdeloval med leti 2010 in 2012. Izdelali so jih le okrog 500. Originalni LFA je bil sicer nekoliko krajši od zdaj predstavljenega koncepta naslednika (dolžina 4,50 metra, širina “le” 1,89 metra, medosje 2,60 metra).

Foto: Lexus Foto: Lexus Foto: Lexus Foto: Lexus Foto: Lexus