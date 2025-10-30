Lexus je na mobilnostni razstavi v Tokiu presenetil s konceptom enoprostorca, ki ima kar šest koles.

Pri Lexusu so za koncept uporabili ime LS, ki je v njihovi ponudbi že dolgo rezervirano za prestižno limuzino. Toda oznaka LS tokrat ne pomeni luxury sedan, temveč luxury space. Načrti okrog tega koncepta so za zdaj sicer še skrivnostni, a pri Lexusu niso izključili možnosti, da bi se LS iz limuzine prelevil v enoprostorsko vozilo. Lexus ima trenutno sicer v ponudi že enoprostorskega LM.

Nihče ni rekel, da serijska proizvodnja ni mogoča

V Tokiu razstavljeni koncept je največji lexus do zdaj, kaj veliko tehničnih podrobnosti pa ni znanih. Koncept ima šest sedežev v treh vrstah. Glede na obliko volana ima tehnologijo steer-by-wire, na fotografijah so opazna tudi razdeljena zadnja vrata.

Pogon je predvidoma električni, saj ta prinaša boljše možnosti pri izkoristku prostora. Že ideja osebnega vozila s šestimi sedeži je zanimiva, in če bi ga nekoč res videli na cesti … Prav gotovo je LS concept v Tokiu prava paša za oči.