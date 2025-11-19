Rop zlatarne: to je trenutek streljanja na pobegle roparje #video

V mestu Kalesija blizu Tuzle so zjutraj oropali zlatarno, nato pa se je odvijala prava drama. Enega od roparjev so kmalu našli mrtvega, po neuradnih informacijah so njegovo truplo med begom iz avtomobila vrgli drugi soudeleženci ropa. Po poročanju portala Klix so policisti za tem našli še goreč avtomobil, ki so ga uporabili pri ropu. Dva roparja sta še vedno na begu, preiskava je v teku.

Obsežna policijska akcija za pobeglimi roparji se je začela okoli 7.35, ko so na operativni center Policijske uprave Tuzla sporočili, da se je zgodil rop s strelnim orožjem.

Streljanje v bližini šole, restavracij in trgovin

Incident se je zgodil v izjemno prometnem delu Kalesije, v neposredni bližini osnovne in srednje šole ter številnih restavracij in trgovin, zato je streljanje povzročilo veliko zaskrbljenost med državljani, predvsem starši in učenci, ki so se prav v času ropa odpravljali v šolo.

Portal Infoplus poroča, da so bili v rop vpleteni trije roparji, ki so se pripeljali z vozilom znamke Golf, vstopili v zlatarno, zvezali lastnika, ukradli zlatnino in pobegnili. Na policiste, ki so bili prvi na kraju, so med bežanjem roparji streljali, zato so policisti odgovorili s streli in domnevno ranili dva roparja.

Roparji so kasneje vozilo zažgali na Jelovem Brdu, ker je eden od njih podlegel poškodbam, pa so se ga znebili kar med vožnjo.

Blokada širšega območja

Dva roparja sta še vedno na begu, v iskanje pa so vključili vse razpoložljive patrulje Policijske postaje Kalesija, oddelek kriminalistične policije Policijske uprave Kalesija, ekipe za hitro posredovanje policijske specialne podporne enote, na terenu so tudi policijske patrulje Policijske postaje Sapna, Policijske postaje Živinice in policisti Policijske postaje Zvornik.

V iskanje roparjev so vključeni tudi pripadniki mejne policije Bosne in Hercegovine ter ministrstva za notranje zadeve Republike Srbske, kar je sprožilo eno obsežnejših policijskih akcij na tem območju.

Policija je popolnoma blokirala širše območje mestnega središča, preiskava še poteka.