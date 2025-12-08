Ponedeljek, 8. 12. 2025, 17.20
1 ura, 8 minut
Prepoznate osumljenca, ki je izvedel veliko tatvino? #foto
Z murskosoboške policijske uprave so sporočili, da se je v naselju Lutverci v okolici Gornje Radgone zgodila velika tatvina. Osumljenec, ki je na zgornji fotografiji, je vlomil v več tovornih vozil in odtujil različne predmete.
Vse, ki bi osebo na fotografiji prepoznali, prosijo, da to sporočijo na PP Gornja Radgona na tel. št. 02 564 1800, na interventno tel. št. 113 ali na anonimno tel. št. policije 080 1200.