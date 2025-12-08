Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
17.20

1 ura, 8 minut

Prepoznate osumljenca, ki je izvedel veliko tatvino? #foto

Sa. B.

Velika tatvina, Gornja Radgona | Policisti prosijo za pomoč pri prepoznavi osumljenca. | Foto PU Murska Sobota

Policisti prosijo za pomoč pri prepoznavi osumljenca.

Foto: PU Murska Sobota

Z murskosoboške policijske uprave so sporočili, da se je v naselju Lutverci v okolici Gornje Radgone zgodila velika tatvina. Osumljenec, ki je na zgornji fotografiji, je vlomil v več tovornih vozil in odtujil različne predmete.

Vse, ki bi osebo na fotografiji prepoznali, prosijo, da to sporočijo na PP Gornja Radgona na tel. št. 02 564 1800, na interventno tel. št. 113 ali na anonimno tel. št. policije 080 1200.

