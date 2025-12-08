Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
15.52

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 15.52

1 ura, 7 minut

V Ajdovščini ujeli Romuna, za katerega je razpisan evropski priporni nalog

V vozilu, ki so ga ustavili policisti, so prevažali pripomočke za izvrševanje kaznivih dejanj.

V vozilu, ki so ga ustavili policisti, so prevažali pripomočke za izvrševanje kaznivih dejanj.

Foto: Shutterstock

Ajdovski policisti so preteklo sredo pri kontroli cestnega prometa v središču Ajdovščine ustavili vozilo s tremi Romuni. Ugotovili so, da so bili vsi v preteklosti že obravnavani za različna kazniva dejanja, za enega pa je v Nemčiji razpisan evropski priporni nalog. Preiskovalna sodnica novogoriškega okrožnega sodišča je zanj odredila pripor.

Policisti so v postopku obravnave ugotovili, da so bili trije tuji državljani v preteklosti obravnavani za različna težja premoženjska kazniva dejanja, med drugim oborožene rope, napade na bankomate in dejanja, povezana z orožjem.

Tudi tokrat so v vozilu, ki so ga ustavili policisti, prevažali pripomočke, namenjene za izvrševanje kaznivih dejanj. Policisti so jih zasegli, skladno z usmeritvami pristojnega državnega tožilstva v Novi Gorici pa policisti policijske postaje Ajdovščina preiskujejo sum kaznivega dejanja izdelovanja in pridobivanja orožja in pripomočkov, namenjenih za kaznivo dejanje. Na tožilstvo bodo po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo.

pripor Romunija Ajdovščina policija
