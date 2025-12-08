Z avtomobilom je pristal na družinski hiši #video

V Srbiji se je pred dnevi zgodila nenavadna prometna nesreča, posnetek pa se je zaradi res bizarnega prizora hitro razširil na družbenih omrežjih.

Sırbistan'da şoke eden kaza: Otomobil evin çatısına çarptı, sürücü şans eseri kurtuldu

Sırbistan’ın Çuprija yakınlarındaki Ostrikovac köyünde, son derece sıra dışı bir trafik kazası meydana geldi. Bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bir pic.twitter.com/RwY6fjYFyb — Balkan Postası (@balkanpostasi) December 6, 2025

Mlajši voznik je v Ostrivcu pri Ćupriji v Srbiji v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zaradi česar ga je odneslo s ceste in je pristal na bližnji družinski hiši.

Voznik je imel več sreče kot pameti, saj jo je odnesel z lažjimi poškodbami, na srečo pa tudi med člani gospodinjstva v hiši ni bil poškodovan nihče.

Foto: X/@SasaSim52282348