Ponedeljek, 8. 12. 2025, 11.57
Z avtomobilom je pristal na družinski hiši #video
V Srbiji se je pred dnevi zgodila nenavadna prometna nesreča, posnetek pa se je zaradi res bizarnega prizora hitro razširil na družbenih omrežjih.
Mlajši voznik je v Ostrivcu pri Ćupriji v Srbiji v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zaradi česar ga je odneslo s ceste in je pristal na bližnji družinski hiši.
Voznik je imel več sreče kot pameti, saj jo je odnesel z lažjimi poškodbami, na srečo pa tudi med člani gospodinjstva v hiši ni bil poškodovan nihče.