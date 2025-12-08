Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Z avtomobilom je pristal na družinski hiši #video

Voznika so preventivno odpeljali v bolnišnico v Ćupriji, je še poročal Telegraf.

Voznika so preventivno odpeljali v bolnišnico v Ćupriji, je še poročal Telegraf.

Foto: X/@SasaSim52282348

V Srbiji se je pred dnevi zgodila nenavadna prometna nesreča, posnetek pa se je zaradi res bizarnega prizora hitro razširil na družbenih omrežjih.


Mlajši voznik je v Ostrivcu pri Ćupriji v Srbiji v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zaradi česar ga je odneslo s ceste in je pristal na bližnji družinski hiši. 

Voznik je imel več sreče kot pameti, saj jo je odnesel z lažjimi poškodbami, na srečo pa tudi med člani gospodinjstva v hiši ni bil poškodovan nihče.

Foto: X/@SasaSim52282348

bolnišnica policija nenavadno hiša hiša Srbija avtomobil nesreča nesreča
