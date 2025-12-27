Slovenski hokejski napadalec Jan Muršak se je po poškodbi in bolezni po več kot mesecu dni vrnil v tekmovalni ritem in ob zmagi vodilnega Celovca na sobotnem koroškem derbiju proti Beljaku s 5:2 dvakrat zadel - za vodstvi z 1:0 in 2:0. Drugi slovenski napadalec pri Celovčanih Luka Gomboc je poškodovan. Olimpija bo v nedeljo gostila prav posebno tekmo, t. i. Teddy bear toss, ko gledalci ob prvem doseženem golu domače ekipe na led vržejo plišaste igrače, ki jih klub nato podari v dobrodelne namene. Srečanje v Tivoliju proti Fehervarju se bo začelo ob 17. uri, Ljubljančani pa se bodo poskušali izogniti četrtemu zaporednemu porazu.

Pred hokejisti Olimpije sta še dve tekmi v letu 2025, obe bodo odigrali doma. Prvo v nedeljo ob 17. uri, ko bodo v Tivoliju gostovali člani madžarskega Fehervar AV19, med katerimi je že vrsto let slovenski napadalec Anže Kuralt.

Ljubljanska zasedba bo poskušala končati negativno serijo treh porazov, s čimer bi zadržala mesto med prvimi štiri ekipami lige. Olimpija je trenutno četrta, Kuraltovi pa z 11 točkami manj zasedajo sedmo mesto.

Srečanje pod Rožnikom bo imelo dobrodelno noto, klub pripravlja Teddy bear toss, na katerem gledalci na led ob prvem doseženem zadetku domače ekipe na led vržejo plišate igrače, klub pa jih bo podaril v dobrodelne namene.

Olimpija in Fehervar AV19 sta se v tej sezoni srečala dvakrat, vsak je pri eni zmagi - vedno je zmagal domačin.

Ekipa Bena Cooperja bo v nedeljo gostila madžarsko zasedbo iz Szekesfehervarja. Se bo vrnila na zmagovite tirnice? Foto: Aleš Fevžer

V torek v Tivoli prihajajo vodilni

Po nedeljski tekmi bodo zeleno-beli zadnje točke leta 2025 lovili v torek, ko bodo pričakali vodilno ekipo lige Celovec. V postavo Korošcev se je v soboto vrnil slovenski napadalec Jan Muršak. Štajerec je ob vrnitvi na koroškem derbiju k zmagi nad Beljakom s 5:2 prispeval dva gola - za 1:0 in 2:0. Celovčani, pri katerih zaradi poškodbe znova ne igra Luka Gomboc, bodo v nedeljo gostovali na Dunaju.

Derbi v Gradcu

Nedeljski derbi bo na terenu drugega Gradca, kjer bo gostoval tretji Pustertal. Prvaki iz Salzburga bodo sedmo zaporedno zmago lovili doma proti Ferencvarošu. Linz gosti Innsbruck, Beljak pa Bolzano.

