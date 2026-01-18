"Vesel sem, da smo zmagali in serijo končali v treh tekmah, da fantje zdaj dobijo nekaj počitka. Poskušali smo ne imeti pričakovanj, ker ko pričakuješ, da boš dominiral, potem pa morda ne, lahko postaneš zafrustriran. Zmagali smo brez poraza, kar je najpomembneje," je po sobotni zmagi s 7:2, s katero so si zagotovili naslov državnega prvaka , povedal trener HK Olimpija Ben Cooper. Trener HDD Jesenice Gal Koren pa je dodal: "Ponosen sem na to, kar so moji fantje pokazali v teh treh tekmah."

Hokejisti Olimpije so v finalu NLB državnega prvenstva upravičili vlogo favorita proti večnemu tekmecu z Jesenic in na najhitrejši mogoč način, s tremi zmagami, osvojili 21. naslov v samostojni Sloveniji, sicer pa 28. za ljubljanski hokej.

Potem ko so na uvodni tekmi doma zmagali s 5:0, so se jim Jeseničani na drugi precej bolje upirali. V domači Podmežakli so dolgo vodili, Olimpija pa je po preobratu zmagala s 4:3. Zeleno-beli tabor je imel v soboto na palici prvi zaključni plošček za dvig pokala, v drugi minuti se je nato sicer znašel v zaostanku, a je v nadaljevanju rutinirano dosegel suvereno zmago s 7:2 in naslov.

"Najpomembneje je, da smo zmagali brez poraza"

"Zmagali smo serijo brez poraza, to je najpomembneje." Foto: Aleš Fevžer "Vesel sem, da smo zmagali, da smo serijo končali v treh tekmah in imajo fantje zdaj dva dni prosto za nekaj počitka," je po koncu serije povedal trener Olimpije Ben Cooper. Kanadčan ni izgubljal veliko besed o drugi tekmi na Jesenicah, kjer njegova ekipa, pri kateri bi se pri kom lahko vprašali o pristopu, ni bila videti povsem pri stvari.

"Poskušali smo ne imeti pričakovanj, ker ko pričakuješ, da boš dominiral, potem pa ne, lahko postaneš zafrustriran. Poskušali smo le igrati najbolje, kar smo lahko. Da, druga tekma ni bila dobra, nismo bili pripravljeni, a še vedno smo igrali bolje in zmagali. V končnici je zmaga tista, ki šteje. Če v rednem delu sezone želiš na vsaki tekmi igrati zelo dobro, pa v končnici šteje le zmaga. Zmagali smo serijo brez poraza, to je najpomembneje."

"Naš načrt je bil, da končamo v treh tekmah, da dobimo nekaj prostih dni. To nam je uspelo, vedno je lepo zmagati državno prvenstvo, a naš glavni fokus je na ligi ICE. Na drugi tekmi nismo bili povsem pravi. Ne bom rekel, da smo jih podcenjevali, daleč od tega. Tudi na tekmah v Ljubljani je bilo kar nekaj napak, tako da verjetno trener ni bil zadovoljen z nobeno postavo, a najpomembneje je bilo, da smo zmagali čim hitreje," je po naslovu razmišljal kapetan Robert Sabolič.

Sabolič pozdravlja januarski termin Sedemintridesetletnik je ob tem pozdravil nov termin finala državnega prvenstva. Še lani je bil finale postavljen na termin po koncu klubskih sezon. Olimpija je lani hitro končala sezono v ligi ICE, Jeseničani pa so igrali v finalu Alpske lige, tako da so zmaji čakali slaba dva meseca. "Osebno mi je bolj všeč tako, ko smo še vedno v klubskem pogonu. Zdaj smo opravili s tem in je fokus do konca sezone na ligi ICE. Lani je bilo čakanje res težko. Po eni strani je bilo sicer za nas, ki smo šli na svetovno prvenstvo, dobro, da smo ostajali v pogonu, a bilo je res zahtevno. Pa ne kondicijsko, temveč predvsem iz psihološkega vidika, saj je za glavo težko, da samo treniraš, nimaš pa tekem."

"Ne glede na končni rezultat tega finala moramo na teh treh tekmah graditi." Foto: Aleš Fevžer

Koren: Strahu ni bilo, fantje so pokazali srce

Na Jesenicah, kjer po umiku generalnega sponzorja preživljajo še zahtevnejše čase, so se tik pred začetkom finalne serije razšli z glavnim trenerjem Nikom Zupančičem, trenersko vlogo pa zaupali njegovemu pomočniku Galu Korenu.

"Začeli smo odlično, v drugi tretjini pa smo imeli slabih pet minut, kar je spremenilo potek. Poskušali smo izkoristiti kakšno polpriložnost, da bi morda kaj preskočilo, a na koncu ni šlo," je po koncu finala povedal Koren, ponosen na prikazano igro svoje ekipe, ki vztraja kljub nezavidljivemu položaju.

"Prva stvar, ki sem jo rekel fantom pred finalom, je, da je to šport, da lahko zmaga vsak, a če greš v tekmo s strahom, je to težko. Menim, da strah ni bil prisoten, fantje so dali vse od sebe. Opravili so res korektno, dobro odigrali, pokazali srce. Tukaj vidimo, da ima ta ekipa potencial. Ne glede na končni rezultat tega finala moramo na teh treh tekmah graditi. Olimpija je za nas res močan nasprotnik, tako da fantom kapo dol, sploh za to, kako smo odigrali drugo tekmo," je dodal 34-letnik.

Jeseničane čakajo dodatni boji za končnico Alpske lige. Foto: Aleš Fevžer

"Če imam na ledu ekipo kot zadnje tri tekme, potem sem lahko le ponosen nanjo"

Na vprašanje, kako zahtevno je biti trener kluba, ki deluje v takih pogojih, pa pravi: "Lahko rečem, da ni zahtevno, sploh če fantje kažejo, kar so kazali te tri tekme, potem v tem uživam. Ponosen sem nanje. Nesmiselno je izgubljati prav veliko besed, vemo, da je Olimpija naredila ogromen korak naprej na vseh področjih, da so na visoki ravni, tako da je razlika med kluboma velika. A če imam na ledu tako ekipo kot zadnje tri tekme, potem sem lahko le ponosen nanjo."

Koren bo s svojimi varovanci zdaj misli povsem usmeril v Alpsko ligo, v kateri so trenutno na predzadnjem mestu in se bodo za vstopnico za končnico potegovali v dodatnih bojih.