Sportal

Torek,
10. 2. 2026,
10.26

11 ur, 52 minut

Alpska liga, master round in kvalifikacijski skupini, 10. februar

Jeseničani drugi del odpirajo na domačem ledu

Sportal

Hdd Jesenice : Zell am See | Jeseničani drugi del odpirajo s tekmo proti Bregenzerwaldu. | Foto Matias Demšar

Jeseničani drugi del odpirajo s tekmo proti Bregenzerwaldu.

Foto: Matias Demšar

Hokejisti HDD Jesenice, ki so redni del sezone končali na predzadnjem, 12. mestu, ob 19. uri proti Bregenzerwaldu začenjajo drugi, t. i. kvalifikacijski del, skozi katerega bodo poskušali priti bližje eni od zadnjih treh vozovnic za končnico.

Končnico in s tem četrtfinalne boje si je po rednem delu Alpske lige zagotovila najboljša peterica, med katero so mladi Salzburžani, aktualni prvak Zell am See, Sisak, Asiago in Vipiteno. V drugem delu bodo igrali v skupini master za čim boljše izhodišče pred izločilnim delom sezone.

Preostala osmerica klubov pa igra kvalifikacije. Razdeljeni so v dve skupini, Jeseničani so del skupine B z Bregenzerwaldom, Rittnom in Val Gardeno, zaradi slabše uvrstitve po rednem delu pa niso prenesli nobene bonus točke, ki so jih dobili preostali tekmeci. V drugi skupini A so Kitzbühel, Cortina, Merano in Unterland Cavaliers.

Po končanem drugem delu, v katerem ekipe v kvalifikacijskih skupinah igrajo šest tekem, bodo prve tri iz obeh kvalifikacijskih skupin v medsebojnih obračunih odločale o zadnjih treh potnikih v končnico.

Alpska liga

Torek, 10. februar

Lestvice:

