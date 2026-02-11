Za slovenskima nordijskima kombinatorcema Gašperjem Brecljem in Vidom Vrhovnikom je prva olimpijska tekma na srednji skakalnici in teku na 10 km. Če sta Slovenca s svojima nastopoma še lahko zadovoljna, to ne velja za pripravo tekaške steze. Tekma v spomladanskih razmerah in razmočenem sneg je kombinatorcem predstavljala velikanski izziv.

Po skakalnem delu v Predazzu je Brecl zasedal 20., Vrhovnik 26. mesto. V teku sta želela uvrstitev izboljšati, a slabo pripravljena proga na tekaškem stadionu v Teseru skupaj s spomladanskimi temperaturami in razmočenim snegom tega nikakor ni dopuščala. Da so bili pogoji izjemno zahtevni in ne na ravni takšnega tekmovanja, so se strinjali tako Brecl in Vrhovnik, kot tudi glavni trener slovenskih kombinatorcev Primož Triplat.

"Ne vem, kaj so danes razmišljali organizatorji"

"Masaker," je z eno besedo tekaške razmere opisal Vrhovnik. Ta se je v teku približal reprezentančnemu kolegu, a zatem padel, ni bil danes edini, in povsem popustil. "To ni vredno olimpijskih iger. Ne vem, kaj so danes razmišljali organizatorji."

Ti naj bi imeli težave zaradi mrzlih nočnih temperatur in se posledično odločili, da proge ne bodo solili. Nato so se odločili, da bodo posolili le zavoje, a so s tem naredili še več škode, saj so tako tekmovalci po besedah Vrhovnika prileteli iz čiste luže na povsem zaledenel del proge. "Z naskokom najtežja in najslabše pripravljena proga, na kateri sem tekmoval," je bil še kritičen 26-letnik.

Sam rezultat, 28. mesto, mu na tretjih igrah ne pomeni čisto nič. "Danes sem vesel le, da sem prišel do cilja. Bila je borba sam s sabo. Verjamem, da nisem tako slabo pripravljen, a na takšni progi nisem sposoben kaj več. Počutim se v redu, tudi na skakalnici ni bilo tako slabo," je dejal.

Gašper Brecl Foto: Reuters

Brecl je bil nekoliko bolj zadovoljen

Brecl je bil s svojim olimpijskim prvencem nekoliko bolj zadovoljen. Tudi on je nekaj mest v teku izgubil in bil na koncu 24. "Razmere so bile izredno težke, a so bile za vse enake. Potrudil sem se po najboljših močeh in 24. mesto je rezultat, s katerim moram biti zadovoljen," je povedal.

"Bolj sem zadovoljen s skakalnim nastopom. Na tej skakalnici sem se našel. Celo sezono pred tem sem imel težave, tukaj pa je šlo presenetljivo dobro tako na treningu kot na tekmi. Na teku je bila težka proga. Večino tekme sem se v redu počutil, v zadnjem krogu pa imel čisto trde noge in komaj šel v klanec. Skušal sem najti najbolj trdi del proge, a je bila cela razrita in mehka, da praktično nikjer ni bilo dobro," je dodal.

"S končnim rezultatom smo razočarani. Brecl je sicer naredil soliden skok, Vrhovnik žal ni ponovil treninga, ko je bil nekaj mest višje, s čimer bi danes lahko iztržil boljši rezultat. Tekaška proga je bila zelo težka, končni čas tekmovalcev je bil od šest do osem minut daljši kot traja normalna tekma. Pogoji so bili zelo težki, a za vse enaki. Brecl se je boril, Vrhovnik se po ujetju te skupine in padcu ni več uspel priključiti," je tekmo strnil Triplat.

Veliko gledalcev in zanimiv boj za vrh

Kljub slabši podlagi, je bil boj pri vrhu zanimiv. Ob progi se je zbralo lepo število gledalcev, kar je spodbudna novica za šport, ki se bori za obstanek v olimpijskem programu. "Obisk skakalnega in tekaškega dela je bil zelo dober. Na skakalnici so bile tribune skoraj polne, na tekaškem stadionu je bilo veliko ljudi tudi ob progi. Upamo na njegov obstanek, a se bo to zgodilo le v primeru, če priključijo ženske," je še povedal glavni trener.

Kombinatorci se bodo zdaj preselili na veliko skakalnico, kjer jih prvi trening čaka v petek. V torek sledi tekma na veliki skakalnici in teku na 10 km, za konec iger pa v četrtek še ekipni sprint.

