Nedelja, 8. 2. 2026, 14.19
21 minut
ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, 4. dan (ž)
Švedinje po tretjo zmago in potrditev četrtfinalne vstopnice
Na hokejskem olimpijskem turnirju za ženske bosta danes dve tekmi. Na prvi bodo Švedinje palice prekrižale s Francozinjami in lovile tretjo zmago ter potrditev napredovanja v četrtfinale. Zvečer sledi obračun v skupini A, iz katere v izločilne boje napredujejo vse reprezentance, med Čehinjami in Finkami. Slednje je na OI zdesetkal norovirus.
Deset ekip v dveh skupinah, reprezentance A že v četrtfinalu
Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, razporejenih v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija).
Vsaka reprezentanca v skupini odigra po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja v četrtfinale napredujejo vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.
Ženski hokejski turnir, predtekmovanje
Nedelja, 8. februar