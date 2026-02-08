Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Nedelja,
8. 2. 2026,
14.19

21 minut

hokej zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 olimpijski hokejski turnir

Nedelja, 8. 2. 2026, 14.19

ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, 4. dan (ž)

Švedinje po tretjo zmago in potrditev četrtfinalne vstopnice

Pe. M.

švedska hokejska reprezentanca | Švedinje lovijo tretjo zmago. | Foto Reuters

Švedinje lovijo tretjo zmago.

Foto: Reuters

Na hokejskem olimpijskem turnirju za ženske bosta danes dve tekmi. Na prvi bodo Švedinje palice prekrižale s Francozinjami in lovile tretjo zmago ter potrditev napredovanja v četrtfinale. Zvečer sledi obračun v skupini A, iz katere v izločilne boje napredujejo vse reprezentance, med Čehinjami in Finkami. Slednje je na OI zdesetkal norovirus.

Deset ekip v dveh skupinah, reprezentance A že v četrtfinalu

Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, razporejenih v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija).

Vsaka reprezentanca v skupini odigra po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja v četrtfinale napredujejo vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.

Ženski hokejski turnir, predtekmovanje

Nedelja, 8. februar

Lestvici:

