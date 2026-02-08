Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
8. 2. 2026,
13.58

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 tek na smučeh Johannes Klaebo

Nedelja, 8. 2. 2026, 13.58

26 minut

ZOI 2026, Val di Fiemme, skiatlon (m)

Johannes Klaebo že do šeste zlate medalje na ZOI

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Johannes Hoesflot Klaebo | Johannes Hoesflot Klaebo je zmagal v skiatlonu | Foto Reuters

Johannes Hoesflot Klaebo je zmagal v skiatlonu

Foto: Reuters

Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo je zmagovalec preizkušnje smučarskih tekačev v skiatlonu. To je že njegova šesta zlata medalja na olimpijskih igrah, s čimer je uspešno začel pohod do tega, da postane najuspešnejši udeleženec zimskih olimpijskih iger vseh časov. Slovenskih predstavnikov ni bilo na startu.

Klaebo je današnjo preizkušnjo dobil s časom 46:11,0 minute. Drugo mesto je zasedel Francoz Mathis Desloges, tretji pa je bil še en Norvežan Martin Loewstroem Nyenget. Francoz je za zmagovalcem zaostal za dve sekundi, medtem ko je bil Nyneget od svojega rojaka Klaeba počasnejši še za stotinko več.

Ob tem je bil drugouvrščeni Francoz Desloges opomnjen z rumenim kartonom, saj je na tekaškem stadionu po 3,3 km skrajšal zavoj. Klaebo je sicer vodil že po desetih kilometrih v klasični tehniki.

Najboljša trojica. | Foto: Reuters Najboljša trojica. Foto: Reuters

Z današnjo zmago pa je napovedal, da je resen kandidat, da po številu zlatih medalj preseže svoje legendarne rojake, kot so Marit Bjoergen, Ole Einar Bjoerndalen in Bjoern Daehlie, ki imajo vsi po osem najžlahtnejših odličij.

Četrto in peto mesto sta zasedla Rus Savelij Korosteljev in še en Francoz Hugo Lapalus, ki se je prav tako dolgo boril za odličje.

* Smučarski tek, skiatlon (10 + 10 km), moški:
ZLATO:  Johannes Hoesflot Klaebo (Nor)
SREBRO: Mathis Desloges (Fra)
BRON:   Martin Loewstroem Nyenget (Nor)

Preberite še:

 
Tim Mastnak
Sportal Tim Mastnak po drami in fotofinišu brez odličja
Breezy Johnson
Sportal Zmaga v ZDA, žalosten konec za Vonn, Štuhec v solzah
Tim Mastnak
Sportal Kakšna drama! Tim Mastnak po fotofinišu ostal brez olimpijskega brona!
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 tek na smučeh Johannes Klaebo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.