Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo je zmagovalec preizkušnje smučarskih tekačev v skiatlonu. To je že njegova šesta zlata medalja na olimpijskih igrah, s čimer je uspešno začel pohod do tega, da postane najuspešnejši udeleženec zimskih olimpijskih iger vseh časov. Slovenskih predstavnikov ni bilo na startu.

Klaebo je današnjo preizkušnjo dobil s časom 46:11,0 minute. Drugo mesto je zasedel Francoz Mathis Desloges, tretji pa je bil še en Norvežan Martin Loewstroem Nyenget. Francoz je za zmagovalcem zaostal za dve sekundi, medtem ko je bil Nyneget od svojega rojaka Klaeba počasnejši še za stotinko več.

Ob tem je bil drugouvrščeni Francoz Desloges opomnjen z rumenim kartonom, saj je na tekaškem stadionu po 3,3 km skrajšal zavoj. Klaebo je sicer vodil že po desetih kilometrih v klasični tehniki.

Najboljša trojica. Foto: Reuters

Z današnjo zmago pa je napovedal, da je resen kandidat, da po številu zlatih medalj preseže svoje legendarne rojake, kot so Marit Bjoergen, Ole Einar Bjoerndalen in Bjoern Daehlie, ki imajo vsi po osem najžlahtnejših odličij.

Četrto in peto mesto sta zasedla Rus Savelij Korosteljev in še en Francoz Hugo Lapalus, ki se je prav tako dolgo boril za odličje.

* Smučarski tek, skiatlon (10 + 10 km), moški:

ZLATO: Johannes Hoesflot Klaebo (Nor)

SREBRO: Mathis Desloges (Fra)

BRON: Martin Loewstroem Nyenget (Nor)

