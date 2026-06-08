Po veliki nagradi Monaka je bilo več razočaranih dirkačev kot zadovoljnih. Dva sta bila tudi precej jezna, George Russell (Mercedes) in Pierre Gasly (Alpine). Razlog pa kazni zaradi prehitre vožnje v boksih. Teh je bilo v Monte Carlo kot že dolgo ne na nobeni stezi. Večina kaznovanih je peljala le 0,1 kilometer na uro prehitro.

Sergio Perez se je dvakrat napačno postavil na štartno mesto. Foto: Reuters Kar osem dirkačev je na nedeljski dirki v Monte Carlu dobilo kazen. Sergio Perez (Cadillac), ki je skozi cilj prišel kot deseti, je bil kaznovan dvakrat. Najprej je dobil kazen vožnje skozi bokse, ker se je na prvem štartu postavil na napačno mesto, po dirki pa je bil kaznovan z desetsekundnim pribitkom, ker je imel na ponovnem štartu prednje desno kolo zunaj štartnega mesta. In tako je Mehičan ostal brez točke, brez prve točke v formuli 1 pa njegova ekipa Cadillac. Brez točk je ostal tudi Nico Hülkenberg (Audi), ki je dobil deset sekund kazni zaradi povzročitve nesreče s Carlosom Sainzom (Williams).

George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine), Lewis Hamilton (Ferrari), Franco Colapinto (Alpine), Oscar Piastri (McLaren) in Lance Stroll (Aston Martin) so dobili kazen petih sekund zaradi prehitre vožnje skozi bokse. Ker imajo dirkalniki omejevalnik hitrosti v boksih, je tak prekršek skoraj nemogoč, a se je tokrat zgodil kar sedemkrat (Gaslyju dvakrat). Zakaj? Ker vodstvo tekmovanja meri povprečno hitrost med vožnjo skozi bokse, torej izvajajo sekcijsko merjenje. Dirkači pravzaprav niso vozili prehitro, ampak so na uvozu v bokse sekali oziroma skrajšali zavoj in se jim je zato pokazala za 0,1 kilometra na uro (Gaslyju enkrat za 0,4 kilometra na uro) previsoka povprečna hitrost. Fia je pred dirko ekipe opozorila, da bi se to lahko dogajalo. In zato je bila pri kaznih neomajna.

Gasly: Ta lep trenutek so mi vzeli na nepošten način

Pierre Gasly se je počutil, kot bi mu ukradli stopničke. Foto: Reuters Pri Alpinu so napovedali pritožbo, saj je Gasly zaradi te kazni izgubil tretje mesto, ki si ga je privozil na dirki. Francoski dirkač, ki mu je tako pripadlo sedmo mesto, je bil po dirki povsem strt. "Mislim, da me ta hip ne bi mogla nobena druga stvar bolj prizadeti. Deset let sem garal za ta trenutek. Vse smo naredili prav in bi lahko stal na zmagovalnem balkonu. In so mi ta lep trenutek vzeli na nepošten način."

Še precej bolj boleča pa je bila kazen, prav tako dve kazni, za voznika, ki se bori za naslov prvaka. Russell bi moral petsekundno kazen prestati ob postanku v boksih, a je ni. In tako je dobil še kazen vožnje skozi bokse. S tem je v zaključku dirke nazadoval na 13. mesto. Tako je drugo dirko zapored ostal praznih rok in se je njegov zaostanek za vodilnim v prvenstvu Kimijem Antonellijem (Mercedes), ki je dobil zadnjih pet dirk, povečal na 66 točk. "Sem več kot razočaran. Ne morem razumeti, kako se razpleta sezona. Na zadnjih dveh dirkah sem ostal brez 40 točk. Tole bom težko predelal. Pa sploh ne verjamem v smolo ali srečo," je bil razočaran Russell.

Russell: Še vedno verjamem vase in vem, česa sem sposoben

George Russell ne predaja bitke za prvaka. Foto: Reuters Šef Mercedesovo ekipe Toto Wolff je priznal, da je šlo za napako ekipe. "Nismo bili pripravljeni za njegov postanek. Vladala je zmeda glede taktike. Zapeljal je v bokse in nismo počakali pet sekund, preden smo se lotili menjave pnevmatik." Wolff dodaja, da za britanskega dirkača sezona še ni izgubljena, da ne imata še naprej oba z Antonellijem enake možnosti za naslov prvaka. "Prvenstvo je dolgo. Lani je dobro kazalo Piastriju, pa se je vse obrnilo."

Ker je za dirkači in ekipami šele šest dirk, pred njimi pa še 16, res ni še nič odločenega. Spomnimo, da je lani Max Verstappen (Red Bull) devet dirk pred koncem sezone zaostajal za Piastrijem za 104 točke, pa je bil vseeno na zadnji dirki sezone še v igri za lovoriko. "Še vedno verjamem vase in vem, česa sem sposoben," se je hrabril Russell, ki bo imel novo priložnost za zmago 21. junija, ko je na sporedu dirka v Barceloni. "Sploh me ne skrbi zanj, saj vsi vemo, da je eden najboljših," je dodal Wolff.