Tim Mastnak po drami in fotofinišu brez odličja, mešana štafeta in Ilka za deseterico

Slovenska reprezentanca je bila v nedeljo blizu drugi kolajni na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026. Povsem se ji je približal deskar Tim Mastnak, ki je v boju za bron po fotofinišu ostal brez odličja. Slovenske nastope je odprla alpska smučarka Ilka Štuhec, ki je tekmovanje končala na 15. mestu. Mešana štafeta biatloncev v zasedbi Lovro Planko, Anton Vidmar, Polona Klemenčič in Lena Repinc je zasedla 13. mesto.

Skupaj bodo prireditelji razdelili sedem kompletov kolajn. V ospredju je bil ženski smuk s poškodovano Lindsey Vonn, ki ni končala tekmovanja. Svoje načrte je imela tudi Ilka Štuhec, ki je na petkovem treningu padla, na koncu pa je tekmo končala na 15. mestu. Zmagala je Američanka Breezy Johnson.

Za Slovence je bil drugi dan v ospredju tudi paralelni veleslalom deskarjev na snegu v Livignu, kjer se je Tim Mastnak boril za bron, a po fotofinišu ostal brez njega. Žan Košir in Rok Marguč sta obstala v osmini finala, Gloria Kotnik pa je nesrečno obstala v kvalifikacijah. Novi stari olimpijski prvak je 40-letni Avstrijec Benjamin Karl.

Ilka Štuhec je na smuku zasedla 15. mesto. Foto: Guliverimage

Prve kolajne so podelili tudi v bitalonu. Na tekmi mešanih štafet je slavila francoska, slovenska v postavi Polona Klemenčič, Lena Repinc, Toni Vidmar in Lovro Planko je bila 13.

Zmagovalec preizkušnje smučarskih tekačev v skiatlonu je postal norveški zvezdnik Johannes Hoesflot Klaebo, za katerega je to šesta zlata kolajna na olimpijskih igrah. Le še dva ga ločita do rekorda.

Johannes Hoesflot Klaebo je osvojil šesto olimpijsko odličje. Foto: Reuters

Znani bodo tudi novi olimpijski prvaki v moškem hitrostnem drsanju na 5 kilometrov in sankanju. Večer bo namenjen ljubiteljem umetnostnega drsanja, kjer bodo znani najboljši športni pari.