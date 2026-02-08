Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M., Š. L.

Nedelja,
8. 2. 2026,
16.06

7 minut

Nedelja, 8. 2. 2026, 16.06

7 minut

Zimske olimpijske igre, Milano Cortina 2026, 8. februar

Tim Mastnak po drami in fotofinišu brez odličja, mešana štafeta in Ilka za deseterico

Pe. M., Š. L.

Tim Mastnak | Tim Mastnak je končal na nehvaležnem četrtem mestu. | Foto Reuters

Tim Mastnak je končal na nehvaležnem četrtem mestu.

Foto: Reuters

Slovenska reprezentanca je bila v nedeljo blizu drugi kolajni na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026. Povsem se ji je približal deskar Tim Mastnak, ki je v boju za bron po fotofinišu ostal brez odličja. Slovenske nastope je odprla alpska smučarka Ilka Štuhec, ki je tekmovanje končala na 15. mestu. Mešana štafeta biatloncev v zasedbi Lovro Planko, Anton Vidmar, Polona Klemenčič in Lena Repinc je zasedla 13. mesto.

Tim Mastnak
Sportal Kakšna drama! Tim Mastnak po fotofinišu ostal brez olimpijskega brona!

Skupaj bodo prireditelji razdelili sedem kompletov kolajn. V ospredju je bil ženski smuk s poškodovano Lindsey Vonn, ki ni končala tekmovanja. Svoje načrte je imela tudi Ilka Štuhec, ki je na petkovem treningu padla, na koncu pa je tekmo končala na 15. mestu. Zmagala je Američanka Breezy Johnson.

Za Slovence je bil drugi dan v ospredju tudi paralelni veleslalom deskarjev na snegu v Livignu, kjer se je Tim Mastnak boril za bron, a po fotofinišu ostal brez njega. Žan Košir in Rok Marguč sta obstala v osmini finala, Gloria Kotnik pa je nesrečno obstala v kvalifikacijah. Novi stari olimpijski prvak je 40-letni Avstrijec Benjamin Karl.

Ilka Štuhec je na smuku zasedla 15. mesto. | Foto: Guliverimage Ilka Štuhec je na smuku zasedla 15. mesto. Foto: Guliverimage

Prve kolajne so podelili tudi v bitalonu. Na tekmi mešanih štafet je slavila francoska, slovenska v postavi Polona Klemenčič, Lena Repinc, Toni Vidmar in Lovro Planko je bila 13.

Ilka Štuhec
Sportal Ilko Štuhec po smuku premagala čustva: Ena številka je preveč

Zmagovalec preizkušnje smučarskih tekačev v skiatlonu je postal norveški zvezdnik Johannes Hoesflot Klaebo, za katerega je to šesta zlata kolajna na olimpijskih igrah. Le še dva ga ločita do rekorda.

Johannes Hoesflot Klaebo je osvojil šesto olimpijsko odličje. | Foto: Reuters Johannes Hoesflot Klaebo je osvojil šesto olimpijsko odličje. Foto: Reuters

Znani bodo tudi novi olimpijski prvaki v moškem hitrostnem drsanju na 5 kilometrov in sankanju. Večer bo namenjen ljubiteljem umetnostnega drsanja, kjer bodo znani najboljši športni pari.

Gloria Kotnik, Livigno 2026
Sportal Neutolažljiva Gloria: Ne spomnim se, kdaj sem bila tako razočarana

Milano Cortina 2026, 8. februar, končne odločitve:

Alpsko smučanje:
smuk, ženske (Ilka Štuhec)

Biatlon:
mešana štafeta 4 x 6 km (Lovro Planko, Anton Vidmar, Polona Klemenčič, Lena Repinc)

Deskanje:
paralelni veleslalom, izločilni boji (Žan Košir, Gloria Kotnik, Rok Marguč, Tim Mastnak)

Hitrostno drsanje:
16.00 5000 m, moški

Sankanje:
17.00 tretja in četrta vožnja, moški

Smučarski tek:
skiatlon, 10 + 10 km, moški

Umetnostno drsanje:
19.30 ekipno, športni pari, prosti program
20.45 ekipno, ženske, prosti program
21.55 ekipno, moški, prosti program

Predtekmovanja:
Deskanje:
09.00 paralelni veleslalom, kvalifikacije, moški in ženske (Žan Košir, Gloria Kotnik, Rok Marguč, Tim Mastnak)

Deskanje prostega sloga:
19.30 akrobatski skoki, kvalifikacije, ženske

Krling:
Ligaški del, mešane dvojice:
10.05 Norveška – Češka
10.05 Južna Koreja – Estonija
14.35 Kanada – Švedska
14.35 Velika Britanija – Švica
14.35 ZDA – Estonija
14.35 Italija – Češka
19.05 Italija – Velika Britanija
19.05 ZDA – Švedska
19.05 Švica – Norveška
19.05 Kanada – Južna Koreja

Hokej:
Skupina B, ženske:
16.40 Francija – Švedska

Skupina A, ženske:
21.10 Češka – Finska

Žan Košir
Sportal "Bilo bi kar malo dolgčas, če ne bi imel vseh teh težav"
švicarska ženska hokejska reprezentanca
Sportal Norovirus tudi v švicarski hokejski reprezentanci, Nemke do pomembne zmage
ZOI Bormio smuk Miha Hrobat
Sportal "Pri 130 kilometrih na uro pač moraš biti stoodstoten"
Ilka Štuhec Ilka Štuhec Lena Repinc Polona Klemenčič Anton Vidmar biatlon Lovro Planko Rok Marguč Žan Košir Tim Mastnak Gloria Kotnik zimske olimpijske igre zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
