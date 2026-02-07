Norovirus tudi v švicarski hokejski reprezentanci

Noravirus je po finski ženski hokejski reprezentanci prizadel tudi švicarsko. Pozitiven test je pokazal bolezen pri eni od reprezentantk. Tako reprezentanca ni sodelovala na odprtju iger, ki je potekalo v Milanu v petek zvečer. Tekma med Kanado in Švico je vseeno predvidena v soboto zvečer. Pred tem se igrajo še tri drugetekme.

Bolna hokejistka se je po prihodu v olimpijsko vas nastanila v enoposteljni sobi in je bila po pojavu prvih simptomov že izolirana od ekipe. Medtem je igralka spet brez simptomov. Njene soigralke po navedbah ne kažejo znakov okužbe.

Pred reprezentanco Švice se je morala izolirati reprezentanca Finske. Tekma proti Kanadi je bila tako prestavljena za en teden. Zdravnica finske reprezentance Maarit Valtonen je takrat pojasnila, da gre po prebavnih težavah za zelo nalezljiv norovirus. Ta povzroča nenadno pojavljajoče se hudo bruhanje in drisko. Virusi se lahko prenašajo z okužbo od človeka na človeka ali prek onesnažene hrane ali vode.

Olimpijsko vas pa je zapustila tudi slovenska reprezentantka Anja Mandeljc. V soboto bi morala nastopiti v ženskem skiatlonu. Mandeljc se v zadnjih dneh ni počutila dobro, zato so se odločili, da za nekaj dni začasno zapusti olimpijsko vas.

Deset ekip v dveh skupinah, reprezentance A že v četrtfinalu Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, razporejenih v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija).



Vsaka reprezentanca v skupini odigra po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja v četrtfinale napredujejo vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.

