Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Četrtek,
5. 2. 2026,
14.55

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Milano Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre hokej

Četrtek, 5. 2. 2026, 14.55

17 minut

ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje (ž)

Hude težave za Finke, a je MOK našel rešitev. Za uvod zmaga Švedinj.

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
švedska ženska hokejska reprezentanca | Švedinje so za uvod premagale Nemke. | Foto Reuters

Švedinje so za uvod premagale Nemke.

Foto: Reuters

V Milanu se je začel ženski hokejski olimpijski turnir, na katerem naslov prvakinj branijo Kanadčanke. Te bi se morale zvečer pomeriti z bronastimi z zadnjih OI, Finkami, a so se v njihovem taboru razširile okužbe z norovirusom, zato finski tabor nima zadostnega števila igralk za tekmo. V medijih so se v sredo pojavila namigovanja, da bo zmaga, če Finke ne bodo mogle igrati, dodeljena Kanadi, a danes je prišla informacija, da je Mednarodni olimpijski komite našel rešitev, tako da bo tekma na sporedu 12. februarja.

Alex Petan
Sportal Iz Kanade v očetovo Slovenijo: Zame ta zgodba ni zgolj športna
dvorana Santa Giulia
Sportal Hokej v Milanu 2026: sijaj zvezdnikov iz NHL ali športni mrk?

Na uvodni tekmi turnirja so Švedinje s 4:1 premagale Nemke, sledi srečanje Italijank in Francozinj, nato pa bodo na led stopile še aktualne olimpijske podprvakinje Američanke in Čehinje.

Tekma branik naslova in bronastih z zadnjih OI prestavljena za teden dni

Finski tabor ima na začetku olimpijskih iger hude težave, saj se je več hokejistk okužilo z norovirusom, ki povzroča nenadno bruhanje in drisko, prenaša pa se z oporečno oziroma okuženo hrano ali vodo. Že v sredo so okužene igralke izolirali in odpovedali medijske obveznosti. Na četrtkovem treningu je bilo le deset finskih hokejistk, pravila pa določajo, da lahko ekipa igra, če ima vsaj 15 igralk v polju in dve vratarki.

Več finskih hokejistk se je okužilo z norovirusom. | Foto: Guliverimage Več finskih hokejistk se je okužilo z norovirusom. Foto: Guliverimage

"Vse druge igralke so bodisi bolne bodisi izpostavljene okužbi in so zato v karanteni," je za švedski Yle povedala vodja odnosov z javnostmi Hanna Malmberg.

Mediji so sredi tedna poročali, da bo zmaga v primeru, da Finkam ne bo uspelo igrati uvodne tekme proti Kanadi, dodeljena branilkam olimpijskega zlata Kanadčankam, a je danes prišla drugačna informacija, in sicer je MOK našel rešitev. Tekma bo na sporedu 12. februarja.

Kanadčanke branijo naslov. | Foto: Guliverimage Kanadčanke branijo naslov. Foto: Guliverimage

Deset ekip v dveh skupinah

Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, razporejenih v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija). Vsaka reprezentanca v skupini odigra po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja v četrtfinale napredujejo vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.

Ženski hokejski turnir, predtekmovanje

Četrtek, 5. februar

Petek, 6. februar

Sobota, 7. februar

Nedelja, 8. februar

Ponedeljek, 9. februar

Torek, 10. februar

Preberite še:

Lindsey Vonn
Sportal Še eno opozorilo za Lindsey Vonn: Z medicinskega vidika je to nova raven eskalacije
Predazzo
Sportal Skakalke kmalu na olimpijski skakalnici, Slovenci bodo trening izpustili
Miha Hrobat
Sportal Hrobat med deseterico, tudi Čater višje kot v sredo, na vrhu pa domači trio
Jan Plestenjak
Trendi Tako je slišati Jan Plestenjak v narodnozabavni izvedbi #video
Johann Andre Forfang
Sportal Tat norveškim skakalcem vrnil ukradeno opremo
Tomas-Llorenc Guarino Sabate
Sportal Konec sage, Špancu zelena luč za minione
smučarski tek, ZOI
Sportal Slovenski smučarski tekači opravili prve treninge na OI
Milano Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre hokej
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.