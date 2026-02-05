Četrtek, 5. 2. 2026, 14.55
ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje (ž)
Hude težave za Finke, a je MOK našel rešitev. Za uvod zmaga Švedinj.
V Milanu se je začel ženski hokejski olimpijski turnir, na katerem naslov prvakinj branijo Kanadčanke. Te bi se morale zvečer pomeriti z bronastimi z zadnjih OI, Finkami, a so se v njihovem taboru razširile okužbe z norovirusom, zato finski tabor nima zadostnega števila igralk za tekmo. V medijih so se v sredo pojavila namigovanja, da bo zmaga, če Finke ne bodo mogle igrati, dodeljena Kanadi, a danes je prišla informacija, da je Mednarodni olimpijski komite našel rešitev, tako da bo tekma na sporedu 12. februarja.
Na uvodni tekmi turnirja so Švedinje s 4:1 premagale Nemke, sledi srečanje Italijank in Francozinj, nato pa bodo na led stopile še aktualne olimpijske podprvakinje Američanke in Čehinje.
Tekma branik naslova in bronastih z zadnjih OI prestavljena za teden dni
Finski tabor ima na začetku olimpijskih iger hude težave, saj se je več hokejistk okužilo z norovirusom, ki povzroča nenadno bruhanje in drisko, prenaša pa se z oporečno oziroma okuženo hrano ali vodo. Že v sredo so okužene igralke izolirali in odpovedali medijske obveznosti. Na četrtkovem treningu je bilo le deset finskih hokejistk, pravila pa določajo, da lahko ekipa igra, če ima vsaj 15 igralk v polju in dve vratarki.
Več finskih hokejistk se je okužilo z norovirusom.
"Vse druge igralke so bodisi bolne bodisi izpostavljene okužbi in so zato v karanteni," je za švedski Yle povedala vodja odnosov z javnostmi Hanna Malmberg.
Mediji so sredi tedna poročali, da bo zmaga v primeru, da Finkam ne bo uspelo igrati uvodne tekme proti Kanadi, dodeljena branilkam olimpijskega zlata Kanadčankam, a je danes prišla drugačna informacija, in sicer je MOK našel rešitev. Tekma bo na sporedu 12. februarja.
Kanadčanke branijo naslov.
Deset ekip v dveh skupinah
Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, razporejenih v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija). Vsaka reprezentanca v skupini odigra po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja v četrtfinale napredujejo vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.
Ženski hokejski turnir, predtekmovanje
Četrtek, 5. februar
Petek, 6. februar
Sobota, 7. februar
Nedelja, 8. februar
Ponedeljek, 9. februar
Torek, 10. februar
