Med slavjem Slovencev skakalka tarča hudih groženj: To je nesprejemljivo

Ko so Nika Prevc, Domen Prevc, Nika Vodan in Anže Lanišek v Predazzu poslušali Zdravljico v čast njihovi izjemni predstavi in novi zlati medalji za Slovenijo, se je poljska skakalka Pola Beltowska soočala s plazom ostrih kritik, celo z grožnjami.

Čeprav sta oba moška predstavnika Poljske v prvi seriji preskočila mejo sto metrov in so se lahko s tem pohvalile le najboljše reprezentance, je skakalna velesila ostala pred vrati finalne serije. Na 11. mestu je prehitela zgolj zadnjo Romunijo.

Kako se je zgodilo, da so Poljaki kljub odličnima skokoma novega olimpijskega podprvaka Kacperja Tomasiaka in Pawla Waseka ter povsem solidnemu skoku Anne Twardosz pristali tako nizko? V prvi skupini je že pri 82 metrih pristala Pola Beltowska in s tem ji je uspelo preskočiti le predstavnico že omenjene romunske ekipe.

Jasno je bilo, da je v tistih trenutkih najtežje prav 20-letnici. Podobnim bremenom so na ekipnih tekmah podlegli že precej bolj izkušeni skakalci in skakalke.

"Zavedam se, da se zaradi mojega skoka nismo uvrstili v drugo serijo. Bala sem se tega skoka, nisem želela razočarati, a se ni izšlo. Največji problem je bil že pri odskoku, poskušala sem nekaj spremeniti, da bi skočila dlje, a se je končalo slabo. To je težko sprejeti, nisem pričakovala, da bodo moji skoki tukaj tako slabi, a ne bom obupala. Trenerji verjamejo v nas in počnejo vse, da bi nam pomagali. Upam, da se jim bom oddolžila na veliki skakalnici," je po razpletu ekipne tekme razlagala Beltowska.

Pola Beltowska je bila najskromnejša že na posamični tekmi na srednji skakalnici. Foto: Guliverimage

Nisem zanalašč tako skočila

Poljakinja je bila zelo skromna že na posamični preizkušnji, ko je z daljavo 78 metrov pristala na zadnjem, 50. mestu. Poljskim novinarjem je razkrila, da so se takoj zatem začela v njene spletne nabiralnike vsipati sporočila z žaljivo vsebino, tudi grožnje.

"Ne berem komentarjev na spletu, ampak privatna sporočila, ki jih prejemam … To je nesprejemljivo. Ta sporočila so polna sovraštva, nisem pričakovala, da me lahko ljudje tako sovražijo. Nisem zanalašč skočila tako, kot sem, kljub temu me obravnavajo kot smet. Vedno bodo obstajali takšni ljudje, vem, zato tega ne jemljem osebno. Če se kdo zaradi tega počuti bolje, pa naj piše," je novinarskim kolegom s portala skijumping.pl razlagala Beltowska.

V podporo zveza in olimpijska prvakinja

Na žaljiva sporočila se je v torek odzvala tudi poljska smučarska zveza. "Šokirani smo. Verjamem, da bi morali ukrepati sistematično in izkoreniniti sovraštvo, izobraziti družbo in radikalno posredovati, ko se pojavijo takšni komentarji. Po eni strani vem, da je za takšnimi komentarji veliko lažnih profilov, po drugi strani pa za njimi stojijo tudi ljudje, ki s kavča komentirajo predstave vrhunskih športov. Lahko je obsojati in ocenjevati življenja drugih, hkrati pa pozabiti na svoje težave ali neuspehe. Pola je ena najboljših skakalk v državi, kvalificirala se je za olimpijske igre in si priborila pravico, da tam tudi nastopi. Športniki si nikoli ne želijo, da se njihovi načrti ne bi izšli. Iz dneva v dan trenirajo in upajo na najboljše, zato si vsi zaslužijo spoštovanje," je za portal TVP Sport povedala Magdalena Tascher, ki je na Poljskem odgovorna za umetnostno drsanje.

Na stran mlajše kolegice se je postavila tudi olimpijska prvakinja Anna Odine Stroem. Foto: Guliverimage

V bran devet let mlajši kolegici je stopila tudi nova olimpijska prvakinja, Norvežanka Anna Odine Stroem. "Potrudila se je po svojih najboljših močeh, kot se trudimo vsi mi. Skoki so zahteven šport, na tej skakalnici je še posebej težko. Poglejte, kako so se mučile nemške skakalke, tudi Nika Prevc tokrat ni zmagala. Težko je, vsekakor pa je naredila vse, kar je lahko. Še vedno se razvija, mlada je in verjamem, da bo še zelo uspešna. V skokih je potreben čas. Sama nisem bila nikoli tarča takšnih komentarjev, vem pa, da ji je zelo težko. Čustva včasih premagajo tudi ljudi, ki nas spremljajo na daleč. Takšni komentarji so res nepotrebni," je povedala norveška skakalka.