Hrobat, Čater in druščina po nove odgovore, Ilka bo počakala

Dan pred uradnim odprtjem zimskih olimpijskih iger bodo alpski smučarji ob 11.30 začeli drugega od treh predvidenih uradnih treningov smuka na zahtevni progi v Bormiu. Najhitrejši na sredinem treningu je bil Američan Ryan Cochran Siegle, Slovenca Miha Hrobat in Martin Čater sta bila v ozadju. Današnji uvodni trening v Cortini d'Ampezzo pa je zaradi močnega sneženja odpovedan.

Tik pred začetkom olimpijskih iger je Italijo zajelo sneženje, ki se ni izognilo niti Bormia, kjer pa kljub novozapadlemu snegu načrtujejo izvedbo vseh treh smukaških treningov.

V sredo je bil najhitrejši Američan Ryan Cochran Siegle, 16 stotink sekunde je zaostal veliki italijanski up Giovanni Franzoni, tretji pa je bil z zaostankom 0.40 švicarski as Marco Odermatt. Slovenca Miha Hrobat in Martin Čater sta bila skoraj povsem izenačena, Hrobat je na 26. mestu zaostal 2.68, Čater mesto za njim stotinko več.

Trening se je slabo končal za Norvežana Fredrika Moellerja, ki so ga po padcu prepeljali v bolnišnico, od koder so sporočili, da si je izpahnil ramo.

Današnji trening na Stelviu je predviden ob 11.30. Odprl pa ga bo Švicar Stefan Rogentin. Hrobat ima številko 18, Čater pa 28.

Martin Čater Foto: Reuters

Tretji trening moškega smuka bo v petek ob 11.30, tekma za smukaška odličja pa sledi v soboto ob 11.30.

Današnji uvodni smukaški trening za alpske smučarke v Cortini d'Ampezzo je zaradi močnega sneženja odpovedan, prvi trening bo tako v petek pred slovesnim odprtjem iger.

Odprtje zimskih olimpijskih iger bo v petek, 6. februarja, ob 20. uri. Glavna slovesnost bo na stadionu San Siro v Milanu, druge otvoritvene slovesnosti, na katerih bodo sodelovali športniki, pa bodo tudi v Cortini d'Ampezzo, Livignu in Predazzu.