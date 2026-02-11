Prvi olimpijski prvakinji v ženskem dvosedu sta slovenski sosedi

Italijanski sankačici Andrea Vötter in Marion Oberhofer sta zmagovalki premiernega olimpijskega ženskega dvoseda. Drugo mesto sta osvojili Nemki Dajana Eitberger in Magdalena Matschina, tretje pa Avstrijki Selina Egle in Lara Michaela Kipp.

Italijanki sta zmagali s skupnim časom 1:46,284, Nemki sta zaostajali 0,120 sekunde, Avstrijki pa 0,259 sekunde.

V disciplini, ki so jo na letošnje olimpijske igre uvedli zaradi enakopravnosti, ženske sicer že tekmujejo na svetovnih prvenstvih in svetovnih pokalih. Na današnji tekmi je sodelovalo 11 dvojic.

Foto: Reuters