STA

Sreda,
11. 2. 2026,
20.06

24 minut

zimske olimpijske igre Marion Oberhofer Andrea Vötter zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 ZOI 2026 sankanje

Sreda, 11. 2. 2026, 20.06

24 minut

ZOI, sankanje (ženski dvosed)

Prvi olimpijski prvakinji v ženskem dvosedu sta slovenski sosedi

STA

Sankanje ženski dvosed ZOi 2026 Italija | Andrea Vötter in Marion Oberhofer sta bili najhitrejši. | Foto Reuters

Andrea Vötter in Marion Oberhofer sta bili najhitrejši.

Foto: Reuters

Italijanski sankačici Andrea Vötter in Marion Oberhofer sta zmagovalki premiernega olimpijskega ženskega dvoseda. Drugo mesto sta osvojili Nemki Dajana Eitberger in Magdalena Matschina, tretje pa Avstrijki Selina Egle in Lara Michaela Kipp.

Italijanki sta zmagali s skupnim časom 1:46,284, Nemki sta zaostajali 0,120 sekunde, Avstrijki pa 0,259 sekunde.

V disciplini, ki so jo na letošnje olimpijske igre uvedli zaradi enakopravnosti, ženske sicer že tekmujejo na svetovnih prvenstvih in svetovnih pokalih. Na današnji tekmi je sodelovalo 11 dvojic.

Sankanje ženski dvosed ZOi 2026 Italija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Sankanje, dvosed, ženske:

ZLATO: Andrea Vötter/Marion Oberhofer        (Italija)
SREBRO: Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (Nemčija)
BRON: Selina Egle/Lara Michaela Kipp         (Avstrija)

zimske olimpijske igre Marion Oberhofer Andrea Vötter zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 ZOI 2026 sankanje
