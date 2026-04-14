Avtor:
STA

Torek,
14. 4. 2026,
20.38

Lionel Messi | Javier Mascherano | Inter Miami

Mascherano zapustil Messijev Miami

Javier Mascherano | Foto Reuters

Javier Mascherano ni več trener Interja iz Miamija.

Argentinski nogometni strokovnjak Javier Mascherano je zapustil mesto glavnega trenerja pri Interju iz Miamija, so potrdili iz kluba severnoameriške lige MLS, kjer je glavni zvezdnik njegov rojak Lionel Messsi.

Nekdanji vezist Argentine in Barcelone je postal trener Miamija novembra 2024 in v prvi sezoni moštvo popeljal do naslova prvaka lige MLS.

"Zaradi osebnih razlogov sem se odločil za konec trenerske službe pri Interju Miamiju," je pojasnil Mascherano in se zahvalil klubu za zaupanje ter igralcem za dosežke.

Pri Miamiju so dodali, da bo ekipo na naslednjih tekmah, tudi v soboto proti Coloradu, vodil Guillermo Hoyos.

