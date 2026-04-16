Lionel Messi kupil klub v Španiji

Argentinski nogometni superzvezdnik Lionel Messi, ki bo letos branil z gavči svetovni naslov na SP 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki, je kupil španski klub. Postal je lastnik španskega petoligaša Cornelle, pri katerem so začeli kariero številni sloviti nogometaši, zdaj pa doživlja krizo, saj je v dveh letih iz tretje izpadel v peto špansko ligo.

"Ta poteza krepi Messijeve tesne odnose z Barcelono in njegovo zavezanost k razvoju športa in lokalnega talenta v Kataloniji," so zapisali pri Cornelli, pri kateri so kariero začeli nekateri vrhunski igralci, tudi vratar Arsenala David Raya in nekdanji Messijev soigralec Jordi Alba, ki si je z Argentincem delil slačilnico tako pri Barceloni kot tudi Interju iz Miamija.

Cornella presenetila Oblakove

Cornella je imela v zadnjih dveh letih malo uspeha, saj je dvakrat zaporedoma nazadovala v nižji rang, osemkratni dobitnik zlate žoge Lionel Messi pa bo skušal poskrbeti za svetlejšo prihodnost.

Nogometni klub UE Cornella prihaja iz Katalonije. Ustanovljen je bil leta 1951, dvoboje pa igra na stadionu Palamos Costa Brava. Najbolj odmeven uspeh pa je dosegel leta 2021, ko je v 2. krogu španskega pokalnega tekmovanja izločil Oblakov Atletico z 1:0. V naslednjem krogu je namučil tudi Barcelono in izsilil podaljšek, v katerem pa je bila Blaugrana, za katero je takrat igral tudi Messi, le boljša in zmagala z 2:0. Messi je izpustil takratno tekmo zaradi kazni, saj je pred tem prejel rdeči karton na superpokalnem srečanju z Athleticom.

Argentinski zvezdnik je zelo navezan na Španijo in Katalonijo. V Barcelono je prišel iz Južne Amerike že kot najstnik, tam pa pustil velik pečat in postal eden najboljših nogometašev vseh časov. Na večni lestvici je s 672 zadetki prvi strelec kluba. Leta 2021 se je pridružil PSG, v zadnjih sezonah pa nastopa za Inter iz Miamija v ligi MLS. Poleti ga z gavči čaka velik vrhunec, saj bo na SP 2026 branil naslov najboljšega, ki ga je osvojil pred štirimi leti v Katarju.