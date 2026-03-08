Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je tik pred novim mejnikom v karieri. Z zadetkom za Inter Miami v ameriški ligi MLS proti ekipi DC United je zdaj v seštevku kariere pri 899 golih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Messi je za zmago z 2:1 dosegel enega od dveh golov svoje ekipe, skupno je pri treh golih v novi sezoni, dva je zabil Orlandu prejšnji teden.

Za svoj ameriški klub je tako Messi pri 80 golih, skupno v karieri pa je zdaj tik pred okroglo številko 900.

Daleč največ zadetkov je Argentinec, ki bo junija dopolnil 39 let, dosegel za Barcelono, kjer je preživel večji del kariere. Za blaugrano je zabil 672 golov, še 32 jih je dodal za francoski PSG, 115 zadetkov pa je reprezentančnih za Argentino.

Messi se pri prestižnem boju za najboljšega na svetu po številu golov na daljavo bori s starim tekmecem, Portugalcem Cristianom Ronaldom. Ta je še vedno v precejšnji prednosti, saj je za zdaj pri 965 golih v karieri. Edini med še aktivnimi nogometaši, ki je kolikor toliko blizu obema, pa je Poljak Robert Lewandowski, a je s 691 goli vseeno v precejšnjem zaostanku.

