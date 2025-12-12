Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
12. 12. 2025,
10.40

Lionel Messi

Petek, 12. 12. 2025, 10.40

48 minut

Argentinski zvezdnik na turneji po Indiji

V Indiji 21-metrski kip Messija

STA

V Idniji so odkrili Messijev kip.

V Idniji so odkrili Messijev kip.

Foto: Guliverimage

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi bo začel tridnevno turnejo po Indiji, kjer je zavladala prava nogometna mrzlica. V sklopu tega obiska bo Messi, ki je pred dnevi osvojil naslov prvaka v severnoameriški ligi MLS, v soboto v Kolkati slavnostno odkril svoj kar 21 metrov visok kip, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Železna skulptura, ki prikazuje, kako Messi v zrak drži pokal za svetovnega prvaka, je del tako imenovane turneje GOAT (greatest of all time oziroma največji vseh časov), ki bo Messija popeljala v štiri indijska mesta in mogoče tudi na srečanje s premierom Narendro Modijem.

Monti Paul, glavni avtor skulpture, je povedal, da je delo končal v 40 dneh. "To, da gradiš Messijevo skulpturo, je stvar ponosa. Je najvišji kip, kar sem jih naredil," je dejal Paul.

Osemintridesetletni Argentinec, član Interja iz Miamija, bo kip odkril virtualno zaradi varnosti. V Kolkati so sicer že postavili navijaško cono, imenovano Hola Messi, kjer je na ogled Messijev lik v naravni velikosti na prestolu.

Osemkratni dobitnik zlate žoge se bo srečal še z nekaterimi indijskimi estradniki in športniki. "Indija je zelo posebna država. Imam lepe spomine na svoj obisk pred 14 leti. Navijači so bili izjemni," je dejal Messi in dodal: "Indija je strastna nogometna država in se veselim srečanja z novo generacijo navijačev, s katerimi si bomo delili ljubezen do te čudovite igre."

Po Kolkati, kjer bo Messi, nekdaj nogometaš Barcelone in PSG, igral tudi krajšo prijateljsko tekmo, bo Argentinca pot ponesla še v Hyderabad, Mumbaj in New Delhi.

Resnejša naloga pa ga čaka junija in julija 2026, ko bo na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi z Argentino branil naslov prvaka.

