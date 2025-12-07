Inter Miami z Messijem do prvega naslova v MLS

Nogometaši Inter Miamija so zmagovalci ameriške lige MLS. V finalu so na svojem stadionu s 3:1 premagali Vancouver Whitecaps. Za Inter in njegovega največjega zvezdnika Lionela Messija, ki je v finalu prispeval dve podaji, je to prvi naslov v kratki zgodovini kluba, ki obstaja od leta 2018. Tudi za Vancouver je bil to prvi finale v zgodovini MLS.

Inter Miami je postal 16. različni zmagovalec ameriške lige, največ naslovov ima Los Angeles Galaxy, in sicer šest vključno z lanskim. Sledita DC United s štirimi in Columbus Crew s tremi.

V sobotnem finalu v Fort Lauderdalu je Messi prispeval asistenco za drugi gol Rodriga De Paula v 71. minuti, končni izid pa je globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa postavil Tadeo Allende po novi asistenci Messija. V osmi minuti je za vodstvo Interja poskrbel kar član gostujoče ekipe Edier Ocampo z avtogolom. Za Vancouver je v 60. minuti izenačil Ali Ahmed.

Messi v objemu z lastnikom kluba Davidom Beckhamom:

Vancouver je sicer v tej sezoni izločil Inter v polfinalu severno- in srednjeameriške različice lige prvakov, v MLS pa se ekipi nista srečala vse do finala.

Messi je s slavjem Interja prišel do 13. naslova prvaka v treh različnih prvenstvih. Desetkrat je bil najboljši z Barcelono v španskem, dvakrat pa še s Paris Saint-Germainom v francoskem prvenstvu. V ZDA je 38-letni Argentinec prišel julija 2023. V prvi, nepolni sezoni se ni uvrstil v končnico, v drugi pa je po daleč najboljšem izkupičku po rednem delu izpadel v prvem krogu proti Atlanti.

V tretji, drugi polni sezoni, pa se je s svojimi dolgoletnimi kolegi pri Barceloni, za klub igrata Jordi Alba in Sergio Busquets, s klopi pa jo vodi Messijev rojak Javier Mascherano, zavihtel na vrh lige MLS.

David Brekalo je izpadel v play-inu. Foto: www.alesfevzer.com

V ligi letos trije Slovenci

V njej so to sezono igrali trije Slovenci in se s svojimi klubi uvrstili v končnico. Mitja Ilenič je z New York Cityjem izpadel prav proti Inter Miamiju v polfinalu lige oziroma konferenčnem finalu (1:5), Žan Kolmanič je z Austinom izpadel v prvem krogu oz. konferenčnem četrtfinalu, medtem ko se je David Brekalo z Orlandom poslovil v tako imenovanem play-inu.

Organizatorji so ob koncu rednega dela te sezone sporočili, da bo liga leta 2027 spremenila razpored tekmovanja in ga uskladila s koledarjem najboljših lig in reprezentančnih oken Mednarodne nogometne zveze Fife.

MLS trenutno poteka od poznega februarja do zgodnjega decembra, vključujoč redni del sezone in končnico. Po novem pa se bo liga začela sredi julija in končala konec maja. Zimski premor bo od sredine decembra do februarja.