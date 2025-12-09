Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
9. 12. 2025,
8.00

Osveženo pred

42 minut

MLS Thomas Müller

MLS

Thomas Müller tudi naslednjo sezono v ligi MLS

Thomas Müller | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nekdanji nemški nogometni reprezentant in dolgoletni igralec Bayerna Thomas Müller je tudi uradno podpisal pogodbo z Vancouver Whitecaps za prihajajočo sezono 2026. Dva dni po porazu v finalu pokala MLS proti Inter Miamiju je kanadska ekipa sporočila, da je izkoristila možnost podaljšanja Müllerjeve pogodbe.

"V novi sezoni bodo večinoma isti igralci, vendar ne ista skupina, saj se je v tej sezoni zgodilo toliko stvari. Verjamem, da bomo naslednjo sezono boljša ekipa," je dejal danski trener moštva Jesper Sörensen. "Ne začenjamo z ničle, ampak z dobre ravni."

O Müllerju, ki je oktobra čez lužo presegel mejo 300 golov v karieri, je dejal, da ima še ogromno motiva.

"Še vedno čuti, da si mora nekaj dokazati, in vsak dan želi ugotoviti, kako se lahko izboljša," je Danec dejal o zmagovalcu svetovnega prvenstva z elfom leta 2014. "Želi vedeti vsako podrobnost, želi vedeti, kaj mislimo in kako razmišljamo, da lahko pomaga soigralcem na igrišču."

Po klubskem svetovnem prvenstvu poleti se je Müller po 25 letih pri Bayernu iz Münchna preselil v ligo MLS. Z Whitecaps je osvojil kanadsko prvenstvo in v finalu MLS izgubil proti Inter Miamiju, ki ga je do zmage vodil argentinski zvezdnik Lionel Messi.

