David Brekalo z Orlandom izpadel iz končnice MLS

Slovenski nogometaš David Brekalo je z Orlando Cityjem izpadel iz končnice severnoameriške lige MLS. V tako imenovanem play-inu za konferenčni četrtfinale je bil s 3:1 boljši Chicago Fire. V končnici bosta tako od Slovencev igrala Mitja Ilenič z New York Cityjem in Žan Kolmanič z Austinom.

Po rednem delu lige MLS sta najvišje v svojih konferencah končala Philadelphia Union (vzhod) in San Diego (zahod), skupno pa je bila najboljša Philadelphia.

Slednjo v konferenčnem četrtfinalu, v katerem se igra na dve zmagi, čaka Chicago, ki je končal upe Orlanda. Brekalo je ob porazu v Chicagu odigral celo tekmo in prejel rumeni karton.

To sezono je Brekalo odigral 30 tekem v MLS (29 v rednem delu) in še sedem v pokalnih tekmovanjih. Redni del sezone je Orlando končal na devetem mestu in se za las uvrstil v play-in.

Bolj prepričljiv je bil v rednem delu sezone New York City, za katerega igra Ilenič. Slednji je na 19 tekmah v MLS dosegel dva gola in dve podaji, s čimer je ekipi pomagal do petega mesta v vzhodni konferenci. V končnici se bo New York pomeril s Charlottom, ki bo imel prednost domačega igrišča.

Preostala para vzhodne konference sta Inter Miami - Nashville in Cincinnati - Columbus. Za Inter Miami igra argentinski as Lionel Messi, ki je bil najboljši strelec in podajalec rednega dela sezone z 29 goli in 19 podajami.

Na zahodu bo od Slovencev v končnici igral Kolmanič. Slednji je v dresu Austina zbral 25 tekem in dosegel en gol, njegov klub pa je sezono končal na šestem mestu zahodne konference. Zdaj ga čaka dvoboj proti Los Angelesu, ki je bil tretji.

Najboljši na zahodu San Diego se bo pomeril s Portland Timbers, ki so v play-inu ugnali Real Salt Lake s 3:1.

Ostala pari na zahodu sta Minnesota United - Seattle Sounders ter Vancouver Whitecaps - Dallas.

Zmagovalci konferenčnih četrtfinalnih obračunov bodo napredovali v polfinale, od tam pa vse do konca tekmovanja odloča le ena tekma.

